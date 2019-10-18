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18 жовтня • оновлено в 17:52
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Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" ще в липні: сплив таємний лист

11.6т Читати матеріал російською

Україна в особі команди президента Володимира Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".

Про це свідчить лист глави Офісу президента Андрія Богдана, адресований представнику України в Тристоронній контактній групі Леоніду Кучмі, передає НВ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Інформуємо, що 12 липня 2019 року в Парижі відбулися консультації в "нормандському форматі" на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Російської Федерації та Франції", – сказано в документі від 16 липня.

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Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

24 канал

Відзначається, що країни узгодили документ "Кроки, які повинні бути здійснені сторонами". У ньому, зокрема, прописано, що "нормандська четвірка" зобов'язується підготувати правові рамки щодо "особливого статусу Донбасу", включаючи "формулу Штайнмаєра".

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

НВ

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

НВ

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні

НВ

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Особи
Андрій Богдан Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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