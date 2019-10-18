Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" ще в липні: сплив таємний лист

Україна в особі команди президента Володимира Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".
Про це свідчить лист глави Офісу президента Андрія Богдана, адресований представнику України в Тристоронній контактній групі Леоніду Кучмі, передає НВ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Інформуємо, що 12 липня 2019 року в Парижі відбулися консультації в "нормандському форматі" на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Російської Федерації та Франції", – сказано в документі від 16 липня.
Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні
24 канал
Відзначається, що країни узгодили документ "Кроки, які повинні бути здійснені сторонами". У ньому, зокрема, прописано, що "нормандська четвірка" зобов'язується підготувати правові рамки щодо "особливого статусу Донбасу", включаючи "формулу Штайнмаєра".
Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні
НВ
Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні
НВ
Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра" в липні
НВ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.
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