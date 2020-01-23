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23 січня • оновлено в 13:52
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Україна почала масштабні переговори з Росією – Зеленський

18.3т
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Україна почала переговори з Росією щодо звільнення всіх українських громадян, які перебувають у полоні "Л/ДНР" і в Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента в Facebook.

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Україна почала масштабні переговори з Росією

Україна почала масштабні переговори з Росією

Пресслужба Офісу президента

"Два треки, два списки. Список ми погодили в Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін із тимчасово окупованими територіями. І окремий – ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими громадянами, які перебувають на території Росії", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Земля,отдай им медведчука,портнова,и всю партию " за жизнь" и поверь дела пойдут в гору
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Щуров Василий
Щуров Василий
Меняют своих на своих! Бурная деятельность!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
забирайте лучше Чубайса, Невзорова и прочий шлак - они вам пригодятся)
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Соломянюк Олекса, например пеца вальцман - истинный жи.д и мра.зь
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Соломянюк Олекса, не хрюкай на человека, свинья дупомовная!
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