Україна почала масштабні переговори з Росією – Зеленський

Україна почала переговори з Росією щодо звільнення всіх українських громадян, які перебувають у полоні "Л/ДНР" і в Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента в Facebook.

Україна почала масштабні переговори з Росією Пресслужба Офісу президента

"Два треки, два списки. Список ми погодили в Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін із тимчасово окупованими територіями. І окремий – ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими громадянами, які перебувають на території Росії", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.

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