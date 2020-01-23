Україна почала масштабні переговори з Росією – Зеленський

Україна почала переговори з Росією щодо звільнення всіх українських громадян, які перебувають у полоні "Л/ДНР" і в Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента в Facebook.
Україна почала масштабні переговори з Росією
Пресслужба Офісу президента
"Два треки, два списки. Список ми погодили в Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін із тимчасово окупованими територіями. І окремий – ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими громадянами, які перебувають на території Росії", – заявив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.
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