ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Україна перемогла РФ на дипломатичному фронті – Герасимов

4.3тЧитати матеріал російською

Голова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив про чергове дипломатичне досягнення України.

Так, Комітет із політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав резолюцію проти окупації та мілітаризації Криму Росією. Її підготовкою займалася делегація України. Резолюція була підписана парламентарями 13 країн світу.

Парламентар привітав Україну з серйозною дипломатичною перемогою. "Попри шалений спротив представників РФ, комітет ПА ОБСЄ підтримав Резолюцію. 54 – за, 6 – проти. Проти проголосували тільки Росія і один представник Італії. У Резолюції визнається суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Кримом та Севастополем.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

"ЄС"

Парламентська асамблея засуджує незаконну окупацію Криму і категорично вимагає від Російської Федерації вивести окупаційні війська та повернути Крим Україні. У Резолюції також жорстко засуджується акт збройної агресії проти українських моряків та вимагається їх негайне звільнення, без будь-яких умов.

Також за активної підтримки української делегації була прийнята Резолюція проти "Північного потоку 2", а також поправка по захисту української церкви на окупованих територіях", – сказав Артур Герасимов.

З огляду на останні світові події, що стосувалися України, політик висловив переконання що, підтримка Резолюції Парламентською Асамблеєю ОБСЄ – стала масштабним досягненням парламенту України.

Новини
"Європейська Солідарність" підтримала протест медійників проти Медведчука

Щиру подяку парламентар висловив усім членам делегації: Сергію Висоцькому, Рефату Чубарову, Ользі Бєльковій, Віктору Вовку, Антону Геращенко, Тетяні Остріковій та секретарю делегації Ірині Євменчиковій, а також представникам МЗС та представництву України при міжнародних організаціях у Відні.

"Також щиро дякую міжнародній команді "Європейської Солідарності" та особисто Петру Порошенку, які постійно були на зв’язку і чиї консультації дуже допомогли досягти цього результату", – додав Артур Герасимов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ОБСЄ відхилили поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції по східній Україні і Криму слова про деокупацію півострова.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Артур Герасимов
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
16
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Миллион жителей Крыма не хотят этого. Так что курите дальше
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А что поэтому поводу говорят в Спортлото?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Всё это яйца выеденного не стоит ! Это становится понятно когда читаешь кто это заявляет и кого он благодарит, ну куда же без Петиных консультаций. Обычная предвыборная агитация, ничего личного.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel