Голова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив про чергове дипломатичне досягнення України.

Так, Комітет із політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав резолюцію проти окупації та мілітаризації Криму Росією. Її підготовкою займалася делегація України. Резолюція була підписана парламентарями 13 країн світу.

Парламентар привітав Україну з серйозною дипломатичною перемогою. "Попри шалений спротив представників РФ, комітет ПА ОБСЄ підтримав Резолюцію. 54 – за, 6 – проти. Проти проголосували тільки Росія і один представник Італії. У Резолюції визнається суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Кримом та Севастополем.

Артур Герасимов "ЄС"

Парламентська асамблея засуджує незаконну окупацію Криму і категорично вимагає від Російської Федерації вивести окупаційні війська та повернути Крим Україні. У Резолюції також жорстко засуджується акт збройної агресії проти українських моряків та вимагається їх негайне звільнення, без будь-яких умов.

Також за активної підтримки української делегації була прийнята Резолюція проти "Північного потоку 2", а також поправка по захисту української церкви на окупованих територіях", – сказав Артур Герасимов.

З огляду на останні світові події, що стосувалися України, політик висловив переконання що, підтримка Резолюції Парламентською Асамблеєю ОБСЄ – стала масштабним досягненням парламенту України.

Щиру подяку парламентар висловив усім членам делегації: Сергію Висоцькому, Рефату Чубарову, Ользі Бєльковій, Віктору Вовку, Антону Геращенко, Тетяні Остріковій та секретарю делегації Ірині Євменчиковій, а також представникам МЗС та представництву України при міжнародних організаціях у Відні.

"Також щиро дякую міжнародній команді "Європейської Солідарності" та особисто Петру Порошенку, які постійно були на зв’язку і чиї консультації дуже допомогли досягти цього результату", – додав Артур Герасимов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ОБСЄ відхилили поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції по східній Україні і Криму слова про деокупацію півострова.

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