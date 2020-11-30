ЗАЯВА щодо створення "ЦЕНТРУ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ"

Сьогодні Україна опинилася у надзвичайно небезпечній ситуації. Хвиля криз – економічна, фінансова, пандемічна на фоні виснажливої війни загострили проблеми, які накопичилися протягом багатьох років. Серед них – відсутність стратегії розвитку держави, слабкість та захоплення державних інституцій олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства. А наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати державності.

Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, що підміняють конкретні дії.

Ми не можемо залишатися осторонь, пасивно спостерігаючи знищення вже досягнутого та поступову руйнацію державності.

Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити.

Нашими пріоритетами ми визначили напрями, які є критичними для розвитку України та в яких наразі відбувається найбільший регрес: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція.

Нашою метою є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди та забезпечення покарання корупціонерів, реформування органів правопорядку, які захищатимуть всіх, а не обраних.

Ми є відкритими до співпраці з однодумцями заради результату та розширення команди.

Данилюк Олександр

Клімкін Павло

Рябошапка Руслан

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