"Україна незалежна! Нам наказувати не можна!" Зеленський різко відповів на запитання про Трампа

Президент України Володимир Зеленський після публікації його розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив, що Київ не буде проводити жодних розслідувань за наказом інших країн.

Про це український президент сказав, спілкуючись із журналістами у понеділок, 30 вересня, під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, написала "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На запитання, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера на прохання Трампа, Зеленський відповів, що столиця України не зробить цього за наказом інших країн.

Президенти США і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський

"Нам не можна наказати щось робити. Ми незалежна країна. Ми відкриті і готові розслідувати, але це не має жодного відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", – зазначив він.

Зеленський сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня із Трампом. На його думку, це було б неправильно.

"Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати", – підсумував президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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