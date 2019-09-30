"Україна незалежна! Нам наказувати не можна!" Зеленський різко відповів на запитання про Трампа

Президент України Володимир Зеленський після публікації його розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив, що Київ не буде проводити жодних розслідувань за наказом інших країн.
Про це український президент сказав, спілкуючись із журналістами у понеділок, 30 вересня, під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, написала "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
На запитання, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера на прохання Трампа, Зеленський відповів, що столиця України не зробить цього за наказом інших країн.
Президенти США і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський
"Нам не можна наказати щось робити. Ми незалежна країна. Ми відкриті і готові розслідувати, але це не має жодного відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", – зазначив він.
Зеленський сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня із Трампом. На його думку, це було б неправильно.
"Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати", – підсумував президент України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім у середу, 25 вересня, опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Пізніше з'явився повний текст стенограми російською мовою.
Комітет із розвідки Палати представників США опублікував текст скарги анонімного працівника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
Потім президент США опублікував передвиборчий ролик, в основі якого лежить скандал із його опонентом Байденом.
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