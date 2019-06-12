Україна не вступить до ЄС і через 10 років: Клімкін зруйнував міф

Україна не вступить до Євросоюзу ні у 2025 році, ні через 10 років. На цей факт вказує те, що ще не почалися необхідні переговори.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що для того, аби Україна потрапила до ЄС, їй треба стати на голову вище за інших кандидатів.

"Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок. Хтось чув, що вступатимемо до ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років — вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було розпочинати буквально завтра", — написав Клімкін.

Клімкін дав прогноз щодо вступу України до ЄС ФБ Клімкіна

"Однак вдалося закінчити розмову на позитиві: ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращими за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України в ході засідання у четвер, 7 лютого, ухвалила проект закону (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

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