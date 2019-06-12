ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

Україна не вступить до ЄС і через 10 років: Клімкін зруйнував міф

48.1тЧитати матеріал російською

Україна не вступить до Євросоюзу ні у 2025 році, ні через 10 років. На цей факт вказує те, що ще не почалися необхідні переговори.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що для того, аби Україна потрапила до ЄС, їй треба стати на голову вище за інших кандидатів.

Новини
Безвізовий режим із ЄС помножив цінність українського паспорту — Порошенко на акції День народження безвізу

"Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок. Хтось чув, що вступатимемо до ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років — вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було розпочинати буквально завтра", — написав Клімкін.

Клімкін дав прогноз щодо вступу України до ЄС

Клімкін дав прогноз щодо вступу України до ЄС

ФБ Клімкіна

"Однак вдалося закінчити розмову на позитиві: ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращими за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України в ході засідання у четвер, 7 лютого, ухвалила проект закону (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
71
Коментарі
28
73
Смішно
77
Цікаво
41
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванова Анастасия
Иванова Анастасия
Cпаcибо вcем тeм, ктo пoказaл мне этот сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/hyqmxo7 Прocтo пройдя пpoстой oпроc получила почти полyгoдовую заpплaтy)) Пользуйтеcь, пока eсть вoзмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский просит Раду уволить главу МИД Климкина. Климкин просит Раду уволить его, а депутаты словно глухие. -Просто после пяти лет общения со спикером Парубием они не понимают нормальный язык.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему он раньше врал, а теперь, типа, говорит правду? -Потому что Зеленский, в отличие от Порошенко, за брехню не платит.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
4

Блоги / думки

ads pixel