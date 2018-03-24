Україна не може змусити Росію піти з Криму - Чубаров

На жаль, світ поки не знайшов ефективного механізму, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, а Україна одноосібно ніяк не зможе змусити РФ піти з українських земель.

Про це заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп оот БПП Рефат Чубаров.

"Повинні бути об'єднані зусилля світової спільноти і, в першу чергу, європейських країн. Це повинні бути більш жорсткі санкції, такі як відключення SWIFT і ембарго на енергоносії. Але світ на це поки не йде, - додав він в інтерв'ю "Апострофу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дав Путіну кілька порад щодо реабілітації в світі , наголосивши на необхідності в першу чергу деокупувати Крим.