Україна направила Білорусі запит на екстрадицію 28 затриманих вагнерівців

Офіс генпрокурора направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі. Украиїнські новини

Офіс генерального прокурора України 11 серпня 2020 звернувся до генеральної прокуратури республіки Білорусь із запитами про передання 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі.

Про це повідомив сайт Офісу генерального прокурора України. Всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь видасть Україні бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера після того, як буде доведена їхня вина. Про це білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.