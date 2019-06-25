Україна може піти з ПАРЄ: у Раді зробили гучну заяву

Після повернення повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

Таку заяву зробила виконуюча обов'язки голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова. "Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", – цитує її слова "Інтерфакс-Україна".

Іонова заявила, що українська делегація має намір протестувати під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок. "Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо її. Нехай вони голосують за Генерального секретаря без України", – зазначила вона.

ПАРЄ KP.UA

Водночас нардеп нагадала, що шість із 11 депутатів із делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

Іонова сказала, що останні п'ять років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко – "він включався і просто дзвонив, кому треба, тримав зв'язок і з Меркель, і з іншими". За словами народного депутата, в адміністрації президента Володимира Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з главою держави перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ у ніч на 25 червня. Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Перший віцеспікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

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