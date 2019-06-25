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Україна може піти з ПАРЄ: у Раді зробили гучну заяву

10.3тЧитати матеріал російською

Після повернення повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

Таку заяву зробила виконуюча обов'язки голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова. "Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", – цитує її слова "Інтерфакс-Україна".

Іонова заявила, що українська делегація має намір протестувати під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок. "Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо її. Нехай вони голосують за Генерального секретаря без України", – зазначила вона.

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KP.UA

Водночас нардеп нагадала, що шість із 11 депутатів із делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

Іонова сказала, що останні п'ять років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко – "він включався і просто дзвонив, кому треба, тримав зв'язок і з Меркель, і з іншими". За словами народного депутата, в адміністрації президента Володимира Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з главою держави перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ у ніч на 25 червня. Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Перший віцеспікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

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Особи
Марія ІоноваВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ПАРЄВерховна Рада України
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
ВСЁ!!! Конец пятилетней лжи о "российской агрессии", "аннексии Крыма", "захвате Донбасса". Майданные брехуны жидко о босрались перед мировой общественностью. Ещё докажем их вину в крушении Боинга и кирдык воровскому, бан деровскому режиму.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Думаю, выход остался один. Всей укроделегации облить себя бензином и самосжечься. Этот героический поступок несомненно заставит европейцев задуматься и пересмотреть своё решение.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Крым Андрей, лучше бы мaйданутые на мaйдане так сделали. Спасли бы тысячи жизней, не было бы гражданской войны, зла, убийств, разрушений, милионного людского горя....
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Семенич Сем
Семенич Сем
Крым Андрей, Это бы было настоящий патриотический жест для всех политиков , а не рассказы про любовь до Украины . Но есть еще вариант два, стать одним из штатов США. И это было бы самое правильное решения для Украины. Сразу решились бы все вопросы с коррупцией , безопасностью и т.д. Правда лже патриотам Украины это не понравится.)))
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Kom AV
Kom AV
Рассмешили, особенно фразой -..."он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими". И эти люди что то говорят о демократии. Может лучше им поговорить о "телефонном" праве. Правда не понятно, это звонок сильного, что подразумевает "телефонное право", или звонок капризного ребёнка на работу родителя, в момент когда он не может оторваться от работы. Скорей второе.
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