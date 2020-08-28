Україна готова надавати білорусам політичний притулок, – Кулеба

Громадяни Білорусі, які хочуть отримати статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту, можуть звертатися до Державної міграційної служби України.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання, чи готова держава надавати політичний притулок білорусам.

Він зазначив, що в зв'язку з внутрішньополітичною кризою в Білорусі після президентських виборів збільшилася кількість звернень щодо притулку з боку білоруських громадян.

"Україна дружньо налаштована до Білорусі і буде підтримувати її народ, не втручаючись у внутрішні справи. Україна відкрита для громадян Білорусі. Ті з них, хто хочуть отримати статус біженця (на підставі політичних мотивів), або статус особи, яка потребує додаткового захисту (якщо в країні громадянства заворушення, наприклад, військові дії і т.п.), повинні звертатися в Державну міграційну службу", – розповів Кулеба.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кулеба розповів, що лідер України Володимир Зеленський не зв'язувався з президентом Олександром Лукашенком після виборів в Білорусі і не планує цього робити.

Також він підкреслив, що Україна зробила те, що не зробила жодна країна – викликала свого посла в Білорусі на консультації. За словами Кулеби, це був "жорсткий" дипломатичний крок.

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