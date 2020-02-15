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15 лютого • оновлено в 21:39
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Україна анонсувала новий обмін полоненими: озвучено терміни

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Україна в рамках нового масштабного обміну полоненими розраховує повернути до 200 осіб. Очікується, що це відбудеться до зустрічі "нормандської четвірки".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 15 лютого під час Українського ланчу в Мюнхені, передає "Інтерфакс Україна".

"Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх", - сказав Пристайко.

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Глава МЗС України додав, що обмін планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі".

Зазначимо, що в Парижі лідери країн "нормандської четвірки" попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.

Україна анонсувала новий обмін полоненими: озвучено терміни

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР". В Україну повернулися 76 осіб. Натомість були звільнені 124 людини.

Також з'явився список цивільних осіб, які залишаються в полоні російсько-терористичних військ після обміну.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Святослав Юраш повідомляв, що Україна має намір обговорювати з Росією долю своїх громадян, заарештованих в окупованому Криму.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну на этот раз уже на конец то, поменяют российских военных на украинцев?или уже всех выменяли?
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