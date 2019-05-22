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"Указ вже підписаний!" У Зеленського назвали нового секретаря РНБО

4.8тЧитати матеріал російською

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Питання вже вирішене (про призначення Данилюка. - Ред.). Указ вже підписаний", - сказав він.

Рябошапка додав, що указ про призначення буде опублікований в самий найближчий час, можливо, до кінця сьогоднішнього дня.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

24 канал

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року в місті Григоріополь (Молдова). Закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ), а також Бізнес школу (МБА) в США. Обіймав наступні посади:

  • Радник екс-президента України Віктора Януковича. З вересня 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ.

  • З 17 липня 2014 року - постійний представник президента України в Кабінеті міністрів.

  • З 25 вересня 2015 - заступник голови Адміністрації президента.

  • 14 квітня 2016 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів Гройсмана, Данилюк став міністром фінансів.

  • 7 червня 2018 року його звільнили з займаної посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатуру Данилюка називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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Особи
екс-міністр Олександр ДанилюкРуслан Рябошапка
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...импресарио в СБУ, финансист в секретари РНБО, "решалу" на главу АП...т.е. Луценко был еще и ничего "специалист"?))))...а куда вообще резюме можно кинуть?... если уж такая "пьянка" пошла)))))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Симпатичная секретарша! Интересно, кофий готовит нормальный?
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