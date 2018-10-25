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/Політика

Угорці Румунії поскаржилися на Україну в ООН

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Угорські політичні партії та організації Румунії підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали в Організацію Об'єднаних Націй.

Зокрема, в ньому йдеться про утиски закарпатських угорців. Документ був оприлюднений 24 жовтня, повідомляє Mukachevo.net.

"Оскільки тепер в Україні не тільки позбавляють представників закарпатських меншин їхніх прав, але й переслідують угорців, варто нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, згідно зі статутом ООН, щоб вона несла відповідальність за прийнятий нею документ", — зазначається у ньому.

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Заяву підписали представники Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ), Угорської Народної партії Трансільванії (EMNP), Угорської громадянської партії (MPP), а також представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC).

Зустріч партій та організацій відбулася 24 жовтня у Коложварі (Румунія) за участю Каталін Сілі, уповноваженого держсекретаря прем'єр-міністра Угорщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин.

Місце
Румунія
Об'єкт
ООН
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Венгры копируют русских. Где бы они ни жили, должна быть Венгрия.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А румыны в Венгрии всем довольны?
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Chorna Marusia
Chorna Marusia
Ждём заявление венгров Сатурна.
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