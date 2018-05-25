Угорщина влаштувала в НАТО новий бунт проти України

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отримав офіційне звернення Угорщини про перегляд політики Альянсу щодо України.

Документ направили з Будапешта до керівництва Альянсу і до всіх держав-союзників, передає "Європейська Правда" з посиланням на штаб-квартиру НАТО.

Угорський уряд доводить, що "реформи України провалилися".

"Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатне виконувати свої базові зобов'язання, в тому числі забезпечувати верховенство права і здійснювати ефективне економічне, соціальне і політичне управління", - сказано в документі.

Уряд Віктора Орбана також зазначає, що Україна не досягла успіху "незважаючи на безпрецедентний рівень політичної підтримки і фінансової допомоги". Також в документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів".

На цій підставі Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Видання зазначає, що звернення містить норму, яка нагадує шантаж.

Будапешт готовий відмовитися від усіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин країн-членів НАТО (в тому числі - угорськх меншин в Закарпатті).

Як повідомлявOBOZREVATEL, в лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі повідомив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування "дискримінаційного" закону про освіту.

Пізніше він поставив Україні ультиматум, звинувативши Київ у тому, що цей закон "порушив зобов'язання країни перед НАТО".