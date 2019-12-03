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4 грудня • оновлено в 01:47
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У скандалі зі зверненням Угорщини до Росії стався новий поворот

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Під час переговорів на рівні парламентів Угорщина не зверталася до Росії з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомила пресслужба українського МЗС. Вказується, що посольство країни в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки заяви спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який стверджував, що парламент Угорщини нібито звертався до РФ.

"Отримали відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не приймали таких заяв, вони ні усно, ні письмово не могли передавати таку інформацію під час угорсько-російських переговорів", – йдеться у повідомленні.

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У МЗС додали, що Україна й Угорщина є країнами-партнерами, "які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, зокрема й тих, до яких ми маємо різні підходи".

"Віримо, що Угорщина, як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянси з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", – підсумовано в повідомленні.

Ілюстрація. Угорщина – Україна

Ілюстрація. Угорщина – Україна

Нагадаємо, на заяви Володіна про призов Угорщини до РФ відреагував народний депутат від фракції "Слуга народу" та колишній глава комітету Верховної Ради з міжнародних зв'язків Богдан Яременко. Він пообіцяв адекватну відповідь українського парламенту.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання з її допомогою на Закарпатті.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
претензії Угорщини угорці Закарпаття Міністерство закордонних справ України скандали політика
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
У России хороший опыт по защите нацменьшинства в Крыму и на Донбассе! Пора и в Закарпатье им поделиться?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Ущемление прав национальных общин в Украине, с введением "мовных" законов является предпосылкой для последующего культурного и физического ГЕНОЦИДА в отношении граждан других этносов, проживающих в Украине. Препятствия в получении образования на родном языке и ограничения вещания в СМИ на языках национальных ОБЩИН (а не "меньшин") создаёт угрозу превращения Украины в страну-изгоя и оплот неонацизма.
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Антошин Денис
Антошин Денис
МИД Венгрии подтверждает, а МИД Украины опровергает. Наверное, в Украине больше осведомлены))
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