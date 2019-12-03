У скандалі зі зверненням Угорщини до Росії стався новий поворот

Під час переговорів на рівні парламентів Угорщина не зверталася до Росії з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомила пресслужба українського МЗС. Вказується, що посольство країни в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки заяви спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який стверджував, що парламент Угорщини нібито звертався до РФ.

"Отримали відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не приймали таких заяв, вони ні усно, ні письмово не могли передавати таку інформацію під час угорсько-російських переговорів", – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Україна й Угорщина є країнами-партнерами, "які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, зокрема й тих, до яких ми маємо різні підходи".

"Віримо, що Угорщина, як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянси з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", – підсумовано в повідомленні.

Ілюстрація. Угорщина – Україна

Нагадаємо, на заяви Володіна про призов Угорщини до РФ відреагував народний депутат від фракції "Слуга народу" та колишній глава комітету Верховної Ради з міжнародних зв'язків Богдан Яременко. Він пообіцяв адекватну відповідь українського парламенту.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання з її допомогою на Закарпатті.

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