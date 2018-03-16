Угода з США щодо Майдану: Путін назвав нову причину анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що вирішив почати захоплення Криму після того, як США не виконали своїх обіцянок, нібито зроблених у зв'язку з подіями взимку 2013-2014 років в Києві.

"До нас звернулися наші американські колеги, в тому числі до мене (те, що я зараз скажу - це, до певної міри, нова інформація) - з пропозицією зробити так, щоб президент Янукович не застосував армію. А ми, нам було сказано, зробимо все, щоб опозиція звільнила площі, захоплені будівлі, і щоб все повернулося в нормальне політичне русло. Ми сказали: "Добре", - розповів глава РФ у другій частині документального фільму Андрія Кондрашова "Путін".

Російський лідер говорить, що свою частину Росія виконала, а США - ні, а через кілька днів в Україні "стався переворот". Саме тому, мовляв, і зважився на анексію Криму, пояснив Путін.

Як писав "Обозреватель", Путін стверджує, що анексія Криму була неминучою, адже до такого розвитку подій Росію нібито свідомо підштовхували і вона повинна була діяти без зволікання. Частиною цього плану було також введення антиросійських санкцій, заявив він в документальному фільмі "Світопорядок 2018", заснованому на кількох інтерв'ю Путіна головному пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову.