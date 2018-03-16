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Угода з США щодо Майдану: Путін назвав нову причину анексії Криму

20.5тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що вирішив почати захоплення Криму після того, як США не виконали своїх обіцянок, нібито зроблених у зв'язку з подіями взимку 2013-2014 років в Києві.

"До нас звернулися наші американські колеги, в тому числі до мене (те, що я зараз скажу - це, до певної міри, нова інформація) - з пропозицією зробити так, щоб президент Янукович не застосував армію. А ми, нам було сказано, зробимо все, щоб опозиція звільнила площі, захоплені будівлі, і щоб все повернулося в нормальне політичне русло. Ми сказали: "Добре", - розповів глава РФ у другій частині документального фільму Андрія Кондрашова "Путін".

Російський лідер говорить, що свою частину Росія виконала, а США - ні, а через кілька днів в Україні "стався переворот". Саме тому, мовляв, і зважився на анексію Криму, пояснив Путін.

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Як писав "Обозреватель", Путін стверджує, що анексія Криму була неминучою, адже до такого розвитку подій Росію нібито свідомо підштовхували і вона повинна була діяти без зволікання. Частиною цього плану було також введення антиросійських санкцій, заявив він в документальному фільмі "Світопорядок 2018", заснованому на кількох інтерв'ю Путіна головному пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Крим
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