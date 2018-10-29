Удар у спину Кремлю: російські дипломати пішли на благородний жест із картою Криму

Посольство Російської Федерації в Танзанії показало карту країни без окупованого українського Криму.

Відповідне зображення опубліковано в мікроблозі диппредставництва в Twitter. Так, дипломати зобразили російську територію, наклавши на країни Африки і Близького Сходу. Анексований Крим на карті, на відміну від багатьох скандальних іноземних фірм, вони не зобразили.

Представництво України в ООН подякувало російським дипломатам за благородний жест, на який вони пішли попри заяви влади РФ про "законність" захоплення українського півострова.

"Висловлюємо повагу російському посольству в Танзанії і представництву Росії в ООН за коректну карту, де Крим належить Україні", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії раніше надрукували карту світу, в якій Крим зарахували до Росії.