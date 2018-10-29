МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Удар у спину Кремлю: російські дипломати пішли на благородний жест із картою Криму

7.4тЧитати матеріал російською

Посольство Російської Федерації в Танзанії показало карту країни без окупованого українського Криму.

Відповідне зображення опубліковано в мікроблозі диппредставництва в Twitter. Так, дипломати зобразили російську територію, наклавши на країни Африки і Близького Сходу. Анексований Крим на карті, на відміну від багатьох скандальних іноземних фірм, вони не зобразили.

Представництво України в ООН подякувало російським дипломатам за благородний жест, на який вони пішли попри заяви влади РФ про "законність" захоплення українського півострова.

Новини
Зазіхнули на майно: в Криму окупанти приготували новий удар по Меджлісу

"Висловлюємо повагу російському посольству в Танзанії і представництву Росії в ООН за коректну карту, де Крим належить Україні", - сказано в повідомленні.

Удар у спину Кремлю: російські дипломати пішли на благородний жест із картою Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії раніше надрукували карту світу, в якій Крим зарахували до Росії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Танзанія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
15
Смішно
14
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Воообще-то, там зато Россия Африку аннексировала. )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Два раза перечитал. Обоз, переведите! Что наложили дипломаты на африку? Зачем твиттер?😧
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Проходил мимо
Проходил мимо
andreyev andrei, Там неудачный перевод. "Наложив на Украину" Ну просто наложили, можно читать "положили")
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги