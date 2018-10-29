Удар у спину Кремлю: російські дипломати пішли на благородний жест із картою Криму

Посольство Російської Федерації в Танзанії показало карту країни без окупованого українського Криму.
Відповідне зображення опубліковано в мікроблозі диппредставництва в Twitter. Так, дипломати зобразили російську територію, наклавши на країни Африки і Близького Сходу. Анексований Крим на карті, на відміну від багатьох скандальних іноземних фірм, вони не зобразили.
Представництво України в ООН подякувало російським дипломатам за благородний жест, на який вони пішли попри заяви влади РФ про "законність" захоплення українського півострова.
"Висловлюємо повагу російському посольству в Танзанії і представництву Росії в ООН за коректну карту, де Крим належить Україні", - сказано в повідомленні.
Kudos to @rusembtz and @RussiaUN for using a correct map reiterating #CrimeaIsUkraine . An example for others @MID_RF to follow https://t.co/BRLZPg02N9 pic.twitter.com/PNoC6hXRoM- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 29 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії раніше надрукували карту світу, в якій Крим зарахували до Росії.
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