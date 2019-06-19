Учасники переговорів щодо Донбасу: Зеленський назвав нових представників

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це йдеться в указах глави держави від 19 червня, оприлюднених на сайті президента.
Так, генерал-майор Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; колишній заступник міністра економіки Ігор Веремій — у підгрупі із соціально-економічних питань, колишній омбудсмен Валерія Лутковська — у підгрупі із гуманітарних питань і екс-посол України в США Олександр Моцик — у підгрупі з політичних питань.
Засідання ТГК
Радіо Свобода
Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у ТГК.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну у ТГК.
На переговорах він заявив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".
Незабаром він пояснив свої слова, наголосивши, що війну все ж ведуть "військовими засобами".
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