Учасники переговорів щодо Донбасу: Зеленський назвав нових представників

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в указах глави держави від 19 червня, оприлюднених на сайті президента.

Так, генерал-майор Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; колишній заступник міністра економіки Ігор Веремій — у підгрупі із соціально-економічних питань, колишній омбудсмен Валерія Лутковська — у підгрупі із гуманітарних питань і екс-посол України в США Олександр Моцик — у підгрупі з політичних питань.

Засідання ТГК Радіо Свобода

Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у ТГК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Другий глава країни Леонід Кучма знову представляє Україну у ТГК.

На переговорах він заявив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Незабаром він пояснив свої слова, наголосивши, що війну все ж ведуть "військовими засобами".

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