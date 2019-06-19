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Учасники переговорів щодо Донбасу: Зеленський назвав нових представників

3.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в указах глави держави від 19 червня, оприлюднених на сайті президента.

Так, генерал-майор Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; колишній заступник міністра економіки Ігор Веремій — у підгрупі із соціально-економічних питань, колишній омбудсмен Валерія Лутковська — у підгрупі із гуманітарних питань і екс-посол України в США Олександр Моцик — у підгрупі з політичних питань.

Засідання ТГК

Засідання ТГК

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Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у ТГК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Опять "новые" рыговские лица....
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