Убивство в Хемніці: прокуратура висунула обвинувачення сирійцю

Сирійця обвинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та завдаванні серйозних тілесних ушкоджень. Скоєний у серпні 2018 року в Хемніці злочин викликав серйозний резонанс у Німеччині.Підозрюваному в убивстві громадянина ФРН у серпні 2018 року в місті Хемніц висунуто обвинувачення. Сирійця Алаа С. (Alaa S.) обвинувачують в убивстві, в замаху на вбивство та завдаванні небезпечних тілесних ушкоджень. Про це йдеться в оприлюдненому в вівторок, 8 січня, повідомленні прес-служби прокуратури Хемніца.

Сам підозрюваний відбуває досудове ув'язнення. Його обвинувачують серед іншого в тому, що 26 серпня 2018 року він разом з громадянином Іраку Фархадом Р. А. (Farhad R.A.), який і досі розшукується, завдав під час сварки чотирьох ножових ударів у грудну клітину та один удар у плече 35-річному громадянину ФРН Даніелю Г. (Daniel H.).

Деякі з цих поранень були несумісні з життям, тож потерпілий помер на місці. Крім того, сирієць та іракець також поранили ударом ножа в спину ще одного учасника сварки - Димитрія М. (Dimitri M.)

Під час розслідування слідчі допитали загалом понад 100 свідків. Проводилася також експертиза окремих доказів. Це вбивство спричинило масові акції протесту, котрі згодом переросли в безлади та зіткнення між поліцією й мітингарями. Під час виступів дехто з мітингувальників демонстрував ворожість та ксенофобські погляди.

У жовтні 2018 року Хемніці заарештували учасників неонацистської спілки "Революція Хемніц". Вони підозрюються в ультраправому тероризмі, зокрема нападі на іноземців, а також в плануванні замахів на інакодумців.