У Зеленського зробили першу заяву про зустріч з Путіним в "нормандському форматі"

Лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі підготують спільне комюніке.

Про це журналістам розповів помічник президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко, зазначивши, що станом на 20:00 двосторонньої зустрічі з Путіним ще не було.

Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відійшли, щоб відредагувати деякі пункти комюніке саміту.

Очікується, що переговори триватимуть ще кілька годин. Прес-конференція, як спочатку планувалося, призначена на 22:00.

"Я думаю, що це триватиме кілька годин. Це закриті переговори у нормандському форматі. Щойно буде підготовлено фінальний проект комюніке, чотири лідери вийдуть до представників ЗМІ та прокоментують, про що всі домовилися", – сказав Тимошенко.

За його словами, на зустрічі також були присутні помічник президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак і радник президента Руслан Демченко. "Всі питання обговорюються в робочому форматі", - зазначив він.

Тимошенко висловився про переговори в Парижі

Тимошенко висловився про переговори в Парижі

Тимошенко висловився про переговори в Парижі

Тимошенко висловився про переговори в Парижі

Тимошенко висловився про переговори в Парижі

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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