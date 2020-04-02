У Зеленського знову впав рейтинг популярності серед українців: нові цифри

Рейтинг президента України Володимира Зеленського під час поширення коронавірусу державою впав. Серед опитаних у березні українців позитивно до нього ставилися лише 46%, а от у лютому – 48%.

Про це свідчать результати опитування КМІС, яке було проведене з 27 до 30 березня. У ньому взяло участь 1,5 тис. українців віком від 18 років. До вибірки не включались території окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 3%.

Так, з'ясувалося, що Зеленського знали 99% опитаних, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – 49%, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова – 70%, керівника Офісу президента Андрія Єрмака – 44% респондентів.

Згідно з результатами, до Зеленського позитивно ставились 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%).

У Зеленського знову впав рейтинг популярності серед українців. Ілюстрація

До Шмигаля позитивно ставились 11% тих, хто знає його, нейтрально – 65%, негативно – 25%. До Разумкова позитивно відносились 29% (в лютому – 28%), нейтрально – 51% (в лютому – 51%), негативно – 21% (в лютому – 22%). А до Єрмака позитивно – 6% (в лютому – 12%), нейтрально – 56% (в лютому – 57%), негативно – 38% (в лютому – 31%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

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