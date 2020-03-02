У Зеленського захотіли "жбурнути" бомбу на Москву. Відео

Заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп партії "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що Україна може вирішити конфлікт з Росією, скинувши на Москву атомну бомбу.

Під час презентації телеканалу "Дом", який за словами його творців, розрахований на аудиторію в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму, Потураєв розповів про можливість "радіоелектронної боротьби" з боку Росії для створення перешкод у мовленні.

Депутат уточнив, що "атомної бомби, щоб жбурнути на Москву", в України "поки немає".

"А це – найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди", – сказав Потураєв.

Нагадаємо, що телеканал "Дом" у Мінкульті презентували 2 березня. Новий телеканали мовить з 1 березня у тестовому режимі. Одна з цілей каналу – "деокупація свідомості" українських громадян. На каналі планують запустити власні новини та ток-шоу.

Протягом двох років він має повністю вийти на власне виробництво, розповіли під час презентації.

За словами Потураєва, телеканал буде транслюватися лише на окуповані території, тобто на вільній частині країни дивитися його не вдасться. Рекламувати канал планують на пунктах пропуску з окупованими територіями.

Він також запевнив, що редакційна політика каналу "Дом" не повторюватиме тези російської пропаганди.

Як писав OBOZREVATEL, українці змушені дивитися російські телеканали зокрема в селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю. Так, одна з місцевих мешканок розповіла, що в той час як українські канали стали платними, російське мовлення доступне для населення.

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