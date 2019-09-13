Невгодних — геть: у Зеленського придумали, як взяти в шори нардепів із Ради

Президентська партія "Слуга народу" хоче ввести у Верховній Раді практику імперативного мандата. Вона передбачає позбавлення депутатського статусу членів фракції або мажоритарників, яких вона висувала на вибори.

Про це йдеться в блозі шефредактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. Він зазначив, що нові правила монобільшості призведуть до того, що нардепи будуть бездумно голосувати за все, про що накажуть "зверху", аби не втратити свого статусу.

"Провайдери" правлячої "Слуги народу" працюють над вдосконаленням "прошивки" своїх депутатів. Кінцева мета – щоб відмовостійкість народних обранців становила 100%, щоб ті бездумно підтримували всі рішення партії і народу, вибачте, "слуг народу". Скоро може так трапитися, що парламентарі будуть натискати рідну зелену кнопку "за", навіть не приходячи до тями, інакше втратять парламентський статус", – пояснив Сохар.

Він також розповів, у чому полягає суть процедури імперативного мандата. Це можливість партійної адміністрації позбавляти своїх нардепів парламентського статусу.

Як зазначає шефредактор OBOZREVATEL, про намір спростити цей механізм ЗМІ пишуть ось уже декілька днів. До того ж уточнюється, що "Слуга народу" має намір відбирати депутатство навіть у мажоритарників, якщо ті висувалися політичною силою, але не увійшли до складу однойменної фракції.

Так, ця ідея виникла спочатку в законопроєкті №1038 (щодо приведення Закону України "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України), а потім – у законопроєкті №1045-1 ("Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо приведення у відповідність із Конституцією України").

Верховна Рада України

"Правда, щойно здійнявся скандал, лідери фракції "Слуга народу" назвали "38-й "законопроєкт" недопрацьованим". А коли "імперативні" статті незабаром "перекотилися" у "45-й", то цього разу заявили про помилковість їхньої появи. Але, в будь-якому випадку, "рядові депутати" від "Слуги народу" зрозуміли, що диктат партійної організації (читай – Офісу президента) над окремим народним обранцем буде посилюватися. Тобто чекайте наступного проекту про скорочення депутатських свобод", – пише Сохар.

Крім того, він звернув увагу на ще одну заковику у скандальній ініціативі правлячої партії. Йдеться про присутню у "38-му" законопроєкті ідею позбавляти депутата мандата за рішенням партії – в разі припинення його членства у фракції.

За словами Ореста Сохара, такі обмеження прав нардепів, найімовірніше, необхідні для схиляння окремих депутатів до роботи на користь позапарламентських фінансово-промислових груп, а також, щоб тримати в тонусі представників різних центрів впливу, інкорпорованих у "Слугу народу".

"Але є ще й третя причина: це підтримка оборотів так званого турборежиму Верховної Ради. За внутрішньою інформацією з фракції, депутати не відмовляються багато працювати, але їм не хочеться голосувати наосліп, коли документа ніхто в очі не бачив, а тут одразу треба голосувати і в першому читанні, і в цілому", – розповів Сохар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Вона пов'язала все з нещодавнім висловлюванням. Адже раніше депутатка назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

Геращенко відреагувала на заборону відвідувати Раду і назвала себе першою жертвою антидемократичних рішень.

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