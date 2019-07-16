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У Зеленського терміново скликають засідання Ради: подробиці

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Верховну Раду України VIII скликання терміново скликають для ухвалення антикорупційних законів.

Про це у вівторок, 16 липня, заявив заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту".

"Ми вже на четвер (18 липня) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Вимагатимемо від парламенту затвердити законодавство, яке дало б можливість для ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми будемо вимагати ухвалити закон про незаконне збагачення", – додав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що позачергове засідання Верховної Ради виправдано, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. В іншому випадку пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня спікер парламенту Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Водночас до 19 липня народні депутати продовжать роботу в комітетах, комісіях і фракціях ВР.

Зазначимо, що позачергові парламентські вибори в парламент в Україні призначені на 21 липня.

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Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс президента
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Пиар, да здравствует пиар! Сейчас упадём на спину, задрыгаем ножками и закричим: принять, принять в двенадцать ночи и тут же всё, что Я хочу!
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
"Не плюй у криницю- доведеться води напитися" сначала ваЗЕлин разогнал верховну раду, а потом все время требует от рады принятия решений,законов.....Пора определиться ваЗЕлину "или опустить ногу или одеть трусы"
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Валерьевич Валерий , ты обратись к оппозиционерам с этим вопросом , с их подачи Конституционный суд признал закон не конституционным .
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