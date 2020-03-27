Українська влада не розглядає оголошення дефолту в країні і розраховує на домовленості з МВФ щодо збільшення потенційного фінансування та додаткової допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це заявила речниця президента України Юлія Мендель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", – наголосила Мендель.

Юлія Мендель Вікіпедія

"Україна дуже довго і важко буде приходити до тями через дефолт. Влада не буде ризикувати життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту", – зазначила прессекретарка президента.

За її словами, президент України Володимир Зеленський розраховує, що на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати проголосують необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському й аграрному секторі. Вони допоможуть Україні зберегти економічну стабільність і забезпечать фінансову підтримку МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українських політиків попередили про безліч ризиків і небезпек для України, які тягне за собою оголошення дефолту. Незважаючи на це, деякі з них пропонують не платити за зовнішніми боргами.

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