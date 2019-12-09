"У Зеленського сподівалися на програш": Клімкін розкрив скандальний нюанс про перемогу України в Гаазі

Офіс президента України нібито не зрадів перемозі МЗС у Міжнародному суді ООН у Гаазі, який визнав свою юрисдикцію у справі "Україна проти Росії".

Як зазначив у інтерв'ю "Гордону" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, в команді Володимира Зеленського сприйняли цей прорив як ризик погіршення відносин із Російською Федерацією.

"У Офісі, напевно, хтось сподівався на програш. Що Міжнародний суд ООН у Гаазі не визнає свою юрисдикцію і подальшого судового розгляду проти Росії не буде. І що це не створюватиме проблем у подальших переговорах із офіційною Москвою. На жаль, хтось у Офісі Зеленського вважає, що ймовірна перемога України в Міжнародному суді ООН в Гаазі стане проблемою, а не серйозним важелем у наших переговорах із РФ", – пояснив він.

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Клімкін додав, що з-поміж західних експертів багато спекуляцій, що міжнародні судові позови України проти Росії нібито можуть розміняти в процесі подальших домовленостей. Адже там замішані і суттєві гроші в контексті компенсації, і суттєві юридичні наслідки для Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації у січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі й систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму на Донбасі та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відкинули будь-які звинувачення, заявивши, що "Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей".

12 червня 2018 року Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич тоді прогнозував, що офіційний Київ має можливість завдати сильного удару Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

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