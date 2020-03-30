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30 березня • оновлено в 06:55
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У Зеленського сказали, що будуть робити війною після "Мінська"

2.6т
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У команди президента Володимира Зеленського як мінімум три варіанти розвитку подій на Донбасі і швидкий спосіб вирішення конфлікту не є пріоритетним.

Таку заяву зробив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, відповіді на питання, що буде, якщо в Мінських переговорах не досягнуть результату, в команді Зеленського поки немає.

У Зеленського сказали, що будуть робити війною після "Мінська"

У Зеленського сказали, що будуть робити війною після "Мінська"

Гордон

"Коли президент Зеленський запросив мене на розмову, це було ще за прем'єрства Гончарук, з ідеєю, щоб я очолив міністерство з питань реінтеграції, я попросив озвучити очікування від мене. В тому числі мені було сказано: ніхто не тримає фокус сьогодні на окупованих територіях, прилеглих територіях, тимчасово переміщених особах і на реальній реінтеграцієї тимчасово окупованих земель назад у країну. Зараз ми говоримо не про Міноборони, це не їхнє завдання. В уряді немає такого органу і такої людини", – поділився Резніков.

Найголовніше, за його словами, – написання програми і сценарію подій, а їх може бути кілька. "Що буде, коли ми звільнимо ці території? Наприклад, через півроку. Це ідеальний сценарій – щоб провести вибори восени 2020 року. Або, умовно кажучи, через рік або через п'ять, або, як у Німеччині через 45 років", – пояснив він.

"Тобто варіантів розвитку подій може бути три-чотири – як ми поводимося по відношенню до окупованих територій, нашому населенню, що проживає там. Коли президент озвучив мені ці очікування, я ці варіанти повинен буду продумати і описати – це значить, що він прекрасно віддає собі звіт у тому, що швидкий варіант один із декількох і не найбільш імовірний", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що Україна готується повісити свої прапори на окупованих територіях і відвоювати контроль над кордоном.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Олексій Резніков
Місце
Україна
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ув. министр, вы за что зарплату получаете? За трындежь?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Донбасс не для того был деоккупирован, чтобы опять попасть в красно-черную и желто-синюю ф а ш и с т с к у ю оккупацию. А про деоккупированный Крым уже даже не вспоминают. Ну и хорошо. Наверное дошло наконец)))
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Перемога скоро
Перемога скоро
Не надо никаких сроков называть. Можно, как кастрюлеголовые, шесть лет дpoчить на скоро, а когда будут спрашивать: "И где ваше скоро?", отвечать, что ещё не пришло, но скоро. :)
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