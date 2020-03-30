У Зеленського сказали, що будуть робити війною після "Мінська"

У команди президента Володимира Зеленського як мінімум три варіанти розвитку подій на Донбасі і швидкий спосіб вирішення конфлікту не є пріоритетним.

Таку заяву зробив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, відповіді на питання, що буде, якщо в Мінських переговорах не досягнуть результату, в команді Зеленського поки немає.

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"Коли президент Зеленський запросив мене на розмову, це було ще за прем'єрства Гончарук, з ідеєю, щоб я очолив міністерство з питань реінтеграції, я попросив озвучити очікування від мене. В тому числі мені було сказано: ніхто не тримає фокус сьогодні на окупованих територіях, прилеглих територіях, тимчасово переміщених особах і на реальній реінтеграцієї тимчасово окупованих земель назад у країну. Зараз ми говоримо не про Міноборони, це не їхнє завдання. В уряді немає такого органу і такої людини", – поділився Резніков.

Найголовніше, за його словами, – написання програми і сценарію подій, а їх може бути кілька. "Що буде, коли ми звільнимо ці території? Наприклад, через півроку. Це ідеальний сценарій – щоб провести вибори восени 2020 року. Або, умовно кажучи, через рік або через п'ять, або, як у Німеччині через 45 років", – пояснив він.

"Тобто варіантів розвитку подій може бути три-чотири – як ми поводимося по відношенню до окупованих територій, нашому населенню, що проживає там. Коли президент озвучив мені ці очікування, я ці варіанти повинен буду продумати і описати – це значить, що він прекрасно віддає собі звіт у тому, що швидкий варіант один із декількох і не найбільш імовірний", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що Україна готується повісити свої прапори на окупованих територіях і відвоювати контроль над кордоном.

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