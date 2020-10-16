У Зеленського роз'яснили питання щодо Будапештського меморандуму

В Офісі президента роз'яснили суть п'ятого питання Володимира Зеленського про гарантії для України за Будапештським меморандумом.

Як повідомляється на офіційному сайті президента, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний у Будапешті 5 грудня 1994 року США, Великобританією, Росією та Україною, став одним із найбільш недооцінених документів.

"Зміст цього документу полягає в тому, що Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тогочасному світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок у глобальний мир і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів", – нагадали в ОП.

Зазначається, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року.

"Варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", – підкреслюється в повідомленні.

В ОП констатували, що світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним із підписантів Меморандуму, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії.

"Враховуючи те, що залишається актуальним глобальне завдання з нерозповсюдження ядерної зброї, а також зі створення нових міжнародних документів, що гарантуватимуть безпеку окремих держав у разі відмови від ядерної зброї або намірів з її виробництва, констатуємо, що потрібна й актуалізація положень Будапештського меморандуму. Його подальше невиконання може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки", – йдеться в заяві.

Також, враховуючи довготривалість порушення Росією її зобов’язань, підтверджених у Меморандумі, Офіс президента наполягає на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України.

"Хочемо підкреслити, що це не є позицією однієї з політичних команд в Україні – команди влади. Це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше. Саме тому президент Володимир Зеленський запропонував п’яте питання для загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року щодо Будапештського меморандуму: "Чи потрібно Україні підняти сьогодні на міжнародному рівні питання: або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов’язання, або ніхто?". Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань", – пояснили в ОП.

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