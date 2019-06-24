У Зеленського розповіли, що зробили за перший місяць президентства. Відео

У президента України Володимира Зеленського відзвітували про виконану роботу за перший місяць президентства.
Команда глави держави опублікувала відео, де повідомила про досягнення гаранта за місяць перебування при владі.
У Зеленського досягненнями в роботі вважають:
Відновив повноцінну роботу консультаційної групи в Мінську;
Запевнив міжнародних партнерів в тому, що курс України на європейську інтеграцію незмінний;
Отримав від європейських лідерів підтримку позиції України щодо звільнення полонених і санкційного тиску на Росію;
Домовився про відновлення Нормандського формату переговорів;
Заявив, що переговорів з сепаратистами не буде,
Подав у ВР 16 законопроектів, які обіцяв під час виборчої кампанії;
Вніс до ВР закон про імпічмент;
Вніс до Ради закон про покарання за незаконне збагачення чиновників, які передбачає конфіскацію незаконно нажитого майна;
На запит суспільства розпустив Раду восьмого скликання, вигравши судовий процес у Конституційному суді;
Володимир Зеленський
Почав перезапуск судової реформи;
Подав у Раду законопроект про скасування формули "Роттердам +" та її перетворення на "Роттердам-";
Презентував вітчизняним та іноземним інвесторам стратегію відновлення Донбасу, починаючи з деокупувати територій;
Розвінчав міфи про дефолт;
Залучив великий бізнес до рішення значних соціальних проблем (закупівля "швидких" для лікарень, придбання квартир для сімей полонених моряків) без зворотних обіцянок від влади;
Змусив Кабмін і міністерства погасити заборгованість по зарплатах шахтарям;
Скасував обов'язковість шкільної форми;
Скасував штрафи за порушення правил роботи з готівкою, якими обкладали бізнес з 1995 року;
Остаточно врегулював використання мигалок - вони вирішуються тільки для вузького кола спецмашин, а не депутатських або міністерських авто;
Відкрив вулицю Банкову для людей;
Встановив нову форму звернень до президента - по імені.
Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування серед українців показав, що населення вважає перший місяць президентства Володимира Зеленського "катастрофою".
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