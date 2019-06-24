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У Зеленського розповіли, що зробили за перший місяць президентства. Відео

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У президента України Володимира Зеленського відзвітували про виконану роботу за перший місяць президентства.

Команда глави держави опублікувала відео, де повідомила про досягнення гаранта за місяць перебування при владі.

У Зеленського досягненнями в роботі вважають:

  • Відновив повноцінну роботу консультаційної групи в Мінську;

  • Запевнив міжнародних партнерів в тому, що курс України на європейську інтеграцію незмінний;

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Зеленського не запросили на саміт G20 в Японію

  • Отримав від європейських лідерів підтримку позиції України щодо звільнення полонених і санкційного тиску на Росію;

  • Домовився про відновлення Нормандського формату переговорів;

  • Заявив, що переговорів з сепаратистами не буде,

  • Подав у ВР 16 законопроектів, які обіцяв під час виборчої кампанії;

  • Вніс до ВР закон про імпічмент;

  • Вніс до Ради закон про покарання за незаконне збагачення чиновників, які передбачає конфіскацію незаконно нажитого майна;

  • На запит суспільства розпустив Раду восьмого скликання, вигравши судовий процес у Конституційному суді;

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

  • Почав перезапуск судової реформи;

  • Подав у Раду законопроект про скасування формули "Роттердам +" та її перетворення на "Роттердам-";

  • Презентував вітчизняним та іноземним інвесторам стратегію відновлення Донбасу, починаючи з деокупувати територій;

  • Розвінчав міфи про дефолт;

  • Залучив великий бізнес до рішення значних соціальних проблем (закупівля "швидких" для лікарень, придбання квартир для сімей полонених моряків) без зворотних обіцянок від влади;

  • Змусив Кабмін і міністерства погасити заборгованість по зарплатах шахтарям;

  • Скасував обов'язковість шкільної форми;

  • Скасував штрафи за порушення правил роботи з готівкою, якими обкладали бізнес з 1995 року;

  • Остаточно врегулював використання мигалок - вони вирішуються тільки для вузького кола спецмашин, а не депутатських або міністерських авто;

  • Відкрив вулицю Банкову для людей;

  • Встановив нову форму звернень до президента - по імені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування серед українців показав, що населення вважає перший місяць президентства Володимира Зеленського "катастрофою".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Часть до него ещё сделано, часть тупо бесполезная срань. Пункты где он чето внёс можно было даже не писать, пока они не приняты это не более чем пиар. По сути за месяц ничего полезного не сделано. Сделаю скидку на стажировку. Но Вова ходит по акуенно тонкому льду!
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ivanov koly
ivanov koly
перезапуск судебной реформы-самый смешной пункт
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
ivanov koly, а по мне так самый последний смешнее! И главное весомый!
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Александров Сергей
Александров Сергей
А на кой ляд он там нужен? Штат официантов, мойщиков машин и чистильщиков унитазов укомплектован полностью. А ни на что другое он и не годен, будет или деньги у гостей выклянчивать или украдет чего-нибудь!
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