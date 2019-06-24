У Зеленського розповіли, що зробили за перший місяць президентства. Відео

У президента України Володимира Зеленського відзвітували про виконану роботу за перший місяць президентства.

Команда глави держави опублікувала відео, де повідомила про досягнення гаранта за місяць перебування при владі.

У Зеленського досягненнями в роботі вважають:

Відновив повноцінну роботу консультаційної групи в Мінську;

Запевнив міжнародних партнерів в тому, що курс України на європейську інтеграцію незмінний;

Новини Зеленського не запросили на саміт G20 в Японію

Отримав від європейських лідерів підтримку позиції України щодо звільнення полонених і санкційного тиску на Росію;

Домовився про відновлення Нормандського формату переговорів;

Заявив, що переговорів з сепаратистами не буде,

Подав у ВР 16 законопроектів, які обіцяв під час виборчої кампанії;

Вніс до ВР закон про імпічмент;

Вніс до Ради закон про покарання за незаконне збагачення чиновників, які передбачає конфіскацію незаконно нажитого майна;

На запит суспільства розпустив Раду восьмого скликання, вигравши судовий процес у Конституційному суді;

Володимир Зеленський

Почав перезапуск судової реформи;

Подав у Раду законопроект про скасування формули "Роттердам +" та її перетворення на "Роттердам-";

Презентував вітчизняним та іноземним інвесторам стратегію відновлення Донбасу, починаючи з деокупувати територій;

Розвінчав міфи про дефолт;

Залучив великий бізнес до рішення значних соціальних проблем (закупівля "швидких" для лікарень, придбання квартир для сімей полонених моряків) без зворотних обіцянок від влади;

Змусив Кабмін і міністерства погасити заборгованість по зарплатах шахтарям;

Скасував обов'язковість шкільної форми;

Скасував штрафи за порушення правил роботи з готівкою, якими обкладали бізнес з 1995 року;

Остаточно врегулював використання мигалок - вони вирішуються тільки для вузького кола спецмашин, а не депутатських або міністерських авто;

Відкрив вулицю Банкову для людей;

Встановив нову форму звернень до президента - по імені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування серед українців показав, що населення вважає перший місяць президентства Володимира Зеленського "катастрофою".

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