У Зеленського розповіли, хто отримає основні посади в Раді

Президентська партія "Слуга народу" має намір очолити 21 з 23 комітетів Верховної Ради.

Про це на брифінгу у четвер, 22 серпня розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Політик зазначив, що решта партій в ВР повинні пропорційно представляти себе у всіх комітетах.

"21 комітет – ми хотіли б взяти головування, і взяти звичайних двох заступників. А по іншим, перший заступник і секретар ми готові передати на рішення нашим колегам. Два або три комітети, я думаю, ми передамо для головування", – повідомив він.

Також Стефанчук зазначив, що "СН" можливо віддасть головування в комітеті свободи слова, комітет прав людини пов'язаних з Донбасом, Кримом і нацменшинами і в комітеті молоді та спорту. Також ймовірно "Слуга народу" віддасть опозиції посаду віце-спікера.

Стефанчук пояснив, що партії, які набрали по 6%, не можуть претендувати на кілька місць у комітетах. Він додав, що нова Рада діє виключно за законом про комітети.

При цьому винятком стане партія Святослава Вакарчука "Голос", тому що вона має 20 мандатів, а це менше ніж кількість комітетів. Тому політсила має право самостійно визначати кількість нардепів в обраних комітетах.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 9-го скликання комітети будуть формувати спільним рішенням, враховуючи кількісний склад комітетів парламенту попереднього скликання ..

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