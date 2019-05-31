"Це реванш Росії": як Зеленський і Ко оскандалилися з мовою

Команда президента України Володимира Зеленського знову загриміла у скандал. Співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника глави держави Сергія Шефіра, вважає, що перший крок до припинення війни з Російською Федерацією — це скасування закону про українську мову.

Хоча пізніше, після хвилі обурення громадськості, в АП відхрестилися від позиції бізнесмена, це далеко не перша критика закону з боку Зеленського і членів його команди.

Які шанси у команди ЗЕ скасувати мовний закон і наслідки такого рішення — дізнавався OBOZREVATEL.

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Скасування квот і закону про мову

Соратник Зеленського Борис Шефір виступив проти квот на українську мову і назвав довгоочікуваний закон про українську мову ненормальним.

Борис Шефір

"Квоти і заборони — це погано. Будь-які. Це суперечить Конституції України. Статтю 10, де йдеться про державну мову, завжди цитують наполовину. Друга частина статті говорить про те, що регіональні мови і російська (окремо виділена) держава підтримує і розвиває. Квоти — це не розвиток, це придушення мови. Звичайно, українську мову треба підтримувати і розвивати. Але не шляхом квотування, а, наприклад, якимись преференціями, наприклад, в оподаткуванні. Українська мова має стати модною. А виробництво українською — комерційно привабливим", — заявив співвласник "Квартал 95".

У зв'язку з цим бізнесмен очікує від новообраного президента скорочення мовних квот і скасування закону про українську мову.

"Я очікую перегляду квот. 90% — це багато. Закон про мову потрібно скасувати і ухвалити нормальний закон. Це перший крок для скасування війни", — заявив Шефір.

Ця заява викликала значний резонанс серед громадськості. І не дарма. Борис Шефір є давнім другом і бізнес-партнером президента України Володимира Зеленського. Його брата, Сергія, нещодавно призначили на посаду першого радника президента. Всі троє є засновниками студії "Квартал 95", якою зараз і керує Борис.

Сергій Шефір, Володимир Зеленський, Борис Шефір "Квартал 95"

Брати Шефір є найближчими соратниками Зеленського, і подібні висловлювання дають привід говорити про те, що скасування закону про мову є позицією всієї команди.

Після хвилі критики в АП прокоментували заяву Шефіра, заявивши, що бізнесмен висловив виключно власну думку.

"Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", — заявили у прес-службі.

Але зовсім нещодавно від самого новообраного президента лунали неоднозначні позиції щодо законопроекту:

"Українська мова — державна мова. Країна і влада повинні підтримувати і розвивати російську мову і мови меншин. Не треба давити їхні мови. Не треба давити російську мову", — заявляв Зе.

Ще в період передвиборчої кампанії багатьох українців обурила заява тодішнього кандидата у президенти у контексті "тиску на російську мову". Користувачі в соцмережах почали цікавитися, а де ж в Україні утискають російськомовних? На одне з таких питань відповів тодішній радник Зеленського, який відповідав за гуманітарну сферу, зокрема мовну та інформаційну політику Олександр Харебін. Він зазначив, що лише країна-окупант здатна ділити країну на україно- і російськомовних.

Олександр Харебін

"Моя точка зору протягом багатьох років полягала в наступному. В України є власні права на російську мову. І вони будуть заявлені", — зазначив він.

У день, коли Верховна Рада України ухвалила мовний закон, майбутній президент України назвав його таким, який розділяє суспільство. І після вступу на посаду пообіцяв його проаналізувати і за підсумками ухвалити рішення.

"Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України та в інтересах громадян", — сказав Зеленський після перемоги у другому турі виборів.

З огляду на заяви близького друга новообраного президента, можна припустити, яким буде результат його перегляду.

Мовний реванш

У Верховній Раді таку позицію щодо мови підтримує хіба що "Опозиційний блок" і нардепи, що відкололися від нього. Під час ухвалення законопроекту депутати фракції не дали жодного голосу, аргументуючи це тим, що мовний закон утискає права російськомовного населення.

Якщо команда Зеленського продовжить свою лінію щодо скасування закону, то в новому парламенті партії "Слуга народу" доведеться співпрацювати хіба що з партією "Опозиційна платформа — За життя", очолюваній Юрієм Бойком, Вадимом Рабіновичем і кумом російського президента Віктором Медведчуком.

Віктор Медведчук і Вадим Рабинович dsnews.ua

Згідно із соціологічними опитуваннями, "Опозиційна платформа" посідає друге місце у передвиборчому рейтингу на позачергових парламентських виборах-2019, через що може стати другою за величиною фракцією у ВРУ. Більше того, ходять чутки про можливе возз'єднання "Опозиційного блоку", що ще більше зміцнить шанси політиків на виборах.

Більше того, риторика членів команди ЗЕ вже стала таким собі трампліном для повернення прокремлівських або просто одіозних політиків в українську владу.

Про своє бажання прилетіти в Україну вже заявив народний депутат-втікач України Олександр Онищенко. Він навіть висловив готовність знову балотуватися до Верховної Ради. Щоправда, 23 травня суд відмовився ухвалювати рішення про скасування розшуку і слухання перенесли на 31 травня. Нардепу залишається тільки чекати на рішення суду.

Довідка: Онищенко втік з України у 2016 році. На його майно було накладено арешт. Він підозрюється в організації незаконної схеми із перепродажу газу зі збитком для бюджету на суму понад 1,613 млрд грн.

Олександр Онищенко

Міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича, який розшукується в Україні у зв'язку із підозрами у розкраданні коштів у особливо великих розмірах, Едуард Ставицький теж висловив припущення про своє можливе повернення на батьківщину. І навіть пропонує новій владі поділитися знаннями про те, як закінчити війну на Донбасі.

Едуард Ставицький

Але найбільш резонансним поверненням може стати приїзд в Україну екс-президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк. За словами Сердюка, політична ситуація, яка була в Україні, не вічна, і адвокати роблять все, щоби припинити "політичне переслідування" їхнього підзахисного, після чого він зможе повернуться назад.

Віктор Янукович

Можливість скасування та наслідки

У коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" і один зі співавторів законопроекту про українську мову Микола Княжицький, повідомив, що не існує жодного механізму для скасування мовного закону, крім рішення Конституційного суду.

"Це можливо в тому випадку, якщо суд визнає, що при ухваленні закону було порушено Конституцію. Але вона порушена не було", — каже нардеп.

Втім, у команди Зеленського є інший варіант, який передбачає не скасування закону, а розробку і ухвалення нового.

"Можна ухвалити інший закон, і якщо такі люди, як Шефір, становитимуть більшість у залі ВР, то ми будемо знову мати закон "Колесніченка-Ківалова", який фактично нівелює закон про захист української мови", — додав Княжицький.

"Це навіть не реванш проросійських сил, це реванш Росії", — заявив політик.

Однак колега Княжицького у парламенті, народний депутат від фракції БПП Олександр Бригинець упевнений, що новообраний президент не зважиться на подібні дії.

"Чому Зеленський не зможе його скасувати? Тому що це дуже важливий закон із точки зору усвідомлення українців себе як нації. І будь-які спроби зачепити цей закон можуть призвести до суттєвих протестів із боку українців. Я думаю, що президент не зважиться на такий крок, і тому розглядати варіант скасування цього закону, я не вважаю за доцільне", — сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Бригинець додав, що абсолютно не бачить ніякого зв'язку між скасуванням закону про українську мову та припиненням війни на Донбасі.

"Це виглядає приблизно так: ось є якийсь закон, який посварив когось з кимось, а я нагадаю, що коли почалася війна, закону про мову і близько не було, і ось якщо цей закон прибрати, то настане мир і благодать. Це зрадницька позиція щодо України. Фактично Зеленський, або "у Зеленського", або оточення Зеленського не визнає Росію окупантом, і говорить про те, що у нас громадянська війна", — заявив нардеп.

А чи є обмеження російськомовних?

Насправді ні. Закон регулює використання української у багатьох сферах. Перш за все на рівні взаємодії з державою, в освіті, медицині, культурі та у ЗМІ. При цьому в особистому, повсякденному спілкуванні ніхто не заборонить розмовляти російською, румунською або угорською.

До того ж закон прописує обопільну згоду на використання зручної мови. Якщо двоє лікарів на робочому місці використовують російську і це всіх влаштовує, то ніякого штрафу їм не буде. Аналогічне правило діє, якщо пацієнт із лікарем хоче розмовляти не українською.

Абсолютно в усіх нацменшин, росіяни це, угорці чи румуни, зберігається право і можливість вільного доступу до будь-якого іншого контенту. Кожен зможе подивитися улюблену передачу у YouTube або Facebook без будь-яких проблем або обмежень тією мовою, якою він хоче.

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