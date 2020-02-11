"Попереду – важливі реформи!" У Зеленського прокоментували заміну Богдана на Єрмака

Пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського прокоментувала призначення новим главою ОП замість Андрія Богдана Андрія Єрмака.

Відповідна заява з поясненням кадрових перестановок з'явилася у вівторок, 11 лютого, в соцмережах ОП.

"Відсьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу протягом цих місяців", – йдеться у заяві.

У Зеленського прокоментували заміну Богдана на Єрмака

"Зміна керівника Офісу президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського. Офіс президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю", – додали в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про відставку Андрія Богдана з'явилася увечері 10 лютого. Повідомлялося, що тоді ж почали вивозити його речі з кабінету на вулиці Банковій. У понеділок у Богдана відбулася неприємна розмова з Володимиром Зеленським, після якого було ухвалене рішення про звільнення.

Офіс президента оприлюднив укази про звільнення Богдана і призначення на його місце Андрія Єрмака.

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