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11 лютого • оновлено в 17:29
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"Попереду – важливі реформи!" У Зеленського прокоментували заміну Богдана на Єрмака

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Пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського прокоментувала призначення новим главою ОП замість Андрія Богдана Андрія Єрмака.

Відповідна заява з поясненням кадрових перестановок з'явилася у вівторок, 11 лютого, в соцмережах ОП.

"Відсьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу протягом цих місяців", – йдеться у заяві.

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У Зеленського прокоментували заміну Богдана на Єрмака

У Зеленського прокоментували заміну Богдана на Єрмака

"Зміна керівника Офісу президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського. Офіс президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю", – додали в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про відставку Андрія Богдана з'явилася увечері 10 лютого. Повідомлялося, що тоді ж почали вивозити його речі з кабінету на вулиці Банковій. У понеділок у Богдана відбулася неприємна розмова з Володимиром Зеленським, після якого було ухвалене рішення про звільнення.

Офіс президента оприлюднив укази про звільнення Богдана і призначення на його місце Андрія Єрмака.

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Автор
Ірина Кулініч
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Гоша Злой
Гоша Злой
как можно поменять того чего нет?)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, щас Украину попрёт...
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
"Курс не меняем"-сказал Гастелло и потянул штурвал на себя.
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