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5 грудня • оновлено в 17:59
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У Зеленського пригрозили побудувати стіну на Донбасі: Росія відповіла

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Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко назвав заяву помічника президента України Андрія Єрмака відгородити частину Донбасу стіною контрпродуктивною.

На його думку, не дуже корисно спекулювати на негативних сценаріях розвитку подій, особливо перед майбутнім самітом "нормандської четвірки", передає Інтерфакс.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

колаж

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів в Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", – сказав російський дипломат.

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При цьому Руденко заявив, що для Росії нібито головне – це переконатися, що всі сторони конфлікту вірні Мінським домовленостями. На думку російського чиновника, ці угоди повинні залишатися головною формою врегулювання війни на Донбасі.

Андрій Руденко

Андрій Руденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL , помічник президента України Андрій Єрмак сказав, що країна може відгородитися від непідконтрольною частини Донбасу стіною, якщо саміт "нормандської четвірки" пройде невдало.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Росія
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Над вами еще с прошлой стеной ржать не перестали, а вы опять с той же песней? В целом то пофиг, видели мы уже, как у вас строят. Ну сопрут еще пару миллиардов, делов то?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Шо, опять? Тогда зовите Кролика, он мастак по стенам.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Яйценюха надо вызывать! Ему лишний лярд баксов не помешает.
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