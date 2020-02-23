У Зеленського вказали на проблеми мовного закону

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутат Олександр Ткаченко заявив, що закон про мову, який ухвалили в останні дні каденції минулої Ради, заклав багато ризиків для суспільства загалом та для нових депутатів.

Про це він заявив у інтерв'ю "Главкому". За його словами, до мовного закону є окремі питання, які потребують дискусії.

"Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг", – сказав Ткаченко.

Ткаченко заявив про перегляд мовного закону

Він зазначив, що нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Так законодавці хочуть знайти компромісний підхід, який би об'єднував країну.

Він додав, що до дискусії будуть залучені фахівці, науковці, експерти.

"Якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава Богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", – сказав Ткаченко.

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