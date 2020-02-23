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23 лютого • оновлено в 18:44
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У Зеленського вказали на проблеми мовного закону

12.3т
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Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутат Олександр Ткаченко заявив, що закон про мову, який ухвалили в останні дні каденції минулої Ради, заклав багато ризиків для суспільства загалом та для нових депутатів.

Про це він заявив у інтерв'ю "Главкому". За його словами, до мовного закону є окремі питання, які потребують дискусії.

"Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг", – сказав Ткаченко.

Ткаченко заявив про перегляд мовного закону

Ткаченко заявив про перегляд мовного закону

Він зазначив, що нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Так законодавці хочуть знайти компромісний підхід, який би об'єднував країну.

Він додав, що до дискусії будуть залучені фахівці, науковці, експерти.

"Якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава Богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", – сказав Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською.

  • Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.

  • Раніше Венеціанська комісія перевірила український закон "Про державну мову" щодо відповідності стандартам ЄС і винесла свій вердикт. Владі України запропонували переглянути закон, проконсультувавшись із представниками національних меншин і корінних народів.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
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Коментарі
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Johnson Peter
Johnson Peter
Раз беруться за мову, значить ЗЕсранці відчувають що наближається гаплик і доведеться відповідати за всю туфту що вони втирали протягом року.
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Ferat Bey
Ferat Bey
**** Тут дело не только в законах. А дело в том, что вы не понимаете, и НЕ ХОТИТЕ понимать одну простую вещь. А вещь такая. Украинец, (как представитель украинской НАЦИИ, а не как «гражданин мира» и гражданин Украины) ПОКА ЕЩЁ может в Киеве послать nah… любого заумного либерала, пророссийского hohla, русского, еврея…и сказать ему на украинском языке, что он - УКРАИНЕЦ у себя дома, что он русского языка НЕ ПОНИМАЕТ, и что этот пророссийский hohol, русский, еврей… может катиться качать права в Россию, «русский мир», Израиль, на Северный Полюс… ПОКА таких ЗЛЫХ украинцев, которые могут послать nah… пророссийских «братанов» и либеральных улиток, в Киеве от силы 20%. Время ИДЁТ. А Путин СЕЙЧАС не просто ждёт, а всё делает для того, чтобы этих ЗЛЫХ, «с пещерным мышлением» украинцев осталось 10% на всю Украину. И это РЕАЛЬНО, судя по последним выборам с 73% любителей «95 квартала». И вот когда в Украине останется ЗЛЫХ украинцев «с пещерным мышлением» меньше 10%, Россия ТУТ ЖЕ, СПОКОЙНО и ЛЕГКО проглотит ВСЮ Украину, включая Днепр, Харьков, Одессу и Киев (может Львов и Ивано-Франковск ещё немного подёргаются). Точно так же как Россия проглотила Крым.
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Ukraine The
Ukraine The
Ferat Bey, эко тебя пучит) любо дорого послушать. Руководствуясь твоей логикой, Путин должен был "проглотить" Украину в середине 2000х. Тогда мовнюков было на порядок меньше. Что-то не коснется в твоей теории)
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Ferat Bey
Ferat Bey
После 2014 года украинец любого советского "участника ВОВ" с медалькми и даже Симоненко и Медведчука может послать nah.... ПОКА может. Ну а когда будет "русский мир" в КИЕВЕ, то уже не сможет, он тогда вообще ничего не сможет. И поедет он до города до Лондона, до Варшавы. Это если у него деньги есть. А если нет... то будет сидеть и сопеть в две дырочки, НИКУДА он из подводной лодки - "русского мира" не денется.
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россия москва
россия москва
...........украинский д.у.р.а.ч.о.к- модератор обосрался от страха и начал удалять комментарии?
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