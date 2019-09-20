У Зеленського оприлюднили дату зустрічі з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН запланована на 25 вересня.

Про це заявили в Офісі президента, передає УНН. "Зустріч Президента України і президента США запланована на 25 вересня", – підтвердили там.

Крім того, за словами співрозмовників, на початку наступного тижня повинні з'явитися анонси інших зустрічей Зеленського у рамках візиту до США.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня, проте американський лідер скасував поїздку до Варшави через ураган, який насувався на Флориду.

Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі порушать питань протидії агресії РФ в Україні і майбутнього візиту глави української держави в США.

Незабаром у результаті телефонної розмови Зеленського і віцепрезидента США Майка Пенса були узгоджені переговори, які призначили на кінець вересня.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд порадила Зеленському звернути увагу на два питання у дискусії з Трампом: інвестиції та санкції проти Росії.

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