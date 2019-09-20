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20 вересня • оновлено в 17:32
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У Зеленського оприлюднили дату зустрічі з Трампом

1.3т Читати матеріал російською

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН запланована на 25 вересня.

Про це заявили в Офісі президента, передає УНН. "Зустріч Президента України і президента США запланована на 25 вересня", – підтвердили там.

Крім того, за словами співрозмовників, на початку наступного тижня повинні з'явитися анонси інших зустрічей Зеленського у рамках візиту до США.

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Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
25 сентября? Посмотрим ...
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