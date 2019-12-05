Головна Новини
5 грудня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського назвали точну дату місцевих виборів у терористів на Донбасі

4.9т
Читати матеріал російською

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися восени 2020 року, коли в Україні відбуватимуться чергові місцеві вибори.

Про це він сказав під час виступу у лондонському Chatham House, передають "Новости Донбасса". За його словами, у команді Зеленського хочуть провести вибори одночасно по всій Україні.

"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні [крім окупованого Криму] 31 жовтня 2020 року", – сказав Єрмак.

Помічник Зеленського озвучив можливу дату виборів на Донбасі

Помічник Зеленського озвучив можливу дату виборів на Донбасі

За його словами, для проведення виборів на Донбасі необхідно буде розширити мандат наглядової місії ОБСЄ.

"Хтось має забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа та кандидатів. А це питання обговорюватиметься у Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково відбуватиметься за участю ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їхнього мандата", – зазначив Єрмак.

Також помічник президента наголосив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки тоді, коли там не буде іноземних військ або нелегальних збройних угруповань. На день проведення виборів донбаська ділянка кордону з Росією має бути під контролем України.

Зазначимо, що названа Єрмаком дата – це субота, а вибори в Україні відбуваються по неділях.

Як писав OBOZREVATEL, в РНБО заявили, що вибори на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу можливі тільки за українськими законами і у присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
55
17
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
У терористів ніхто проводити вибори не буде. Озброєні сепаратисти мають час до осені прибратися з Донбасу і не заважати людям жити у межах законів.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
31 октября аж 2020 года? И ты ещё будешь там где сидишь? Оптимистичный ты наш!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
tosirova tossika
tosirova tossika
село -проигравшая сторона , а когда и как пройдут выборы решат сами жители Донбасса и Луганска ! так шо хуторяне, закатывайте губища взад ! слава украини !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Новини політики

Топпублікації

Топблоги