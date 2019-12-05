У Зеленського назвали точну дату місцевих виборів у терористів на Донбасі

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися восени 2020 року, коли в Україні відбуватимуться чергові місцеві вибори.

Про це він сказав під час виступу у лондонському Chatham House, передають "Новости Донбасса". За його словами, у команді Зеленського хочуть провести вибори одночасно по всій Україні.

"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні [крім окупованого Криму] 31 жовтня 2020 року", – сказав Єрмак.

Помічник Зеленського озвучив можливу дату виборів на Донбасі

За його словами, для проведення виборів на Донбасі необхідно буде розширити мандат наглядової місії ОБСЄ.

"Хтось має забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа та кандидатів. А це питання обговорюватиметься у Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково відбуватиметься за участю ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їхнього мандата", – зазначив Єрмак.

Також помічник президента наголосив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки тоді, коли там не буде іноземних військ або нелегальних збройних угруповань. На день проведення виборів донбаська ділянка кордону з Росією має бути під контролем України.

Зазначимо, що названа Єрмаком дата – це субота, а вибори в Україні відбуваються по неділях.

Як писав OBOZREVATEL, в РНБО заявили, що вибори на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу можливі тільки за українськими законами і у присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

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