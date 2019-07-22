У Зеленського назвали ймовірних спікера Ради і Генпрокурора – ЗМІ

Новим головою Верховної Ради може стати "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Про це повідомляє видання "Новое время", відзначаючи, що політик – єдина кандидатура, яку на сьогоднішній день розглядає президентська партія.

При цьому пост Генерального прокурора може зайняти Руслан Рябошапка.

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"Ще одна важлива кадрове призначення, яке належить зробити парламенту – це проголосувати за нового генерального прокурора. Їм може стати Руслан Рябошапка, заступник голови ОПУ", – відзначається в публікації.

Дмитро Разумков

Руслан Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Разумков заявив, що в новій Верховній Раді законопроекти будуть ставитися на голосування тільки один раз, як це дозволено регламентом.

Раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборницю на ділянці в Києві.

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