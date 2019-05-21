У Зеленського назвали ім'я ймовірного секретаря РНБО

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідає в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність, може стати секретарем РНБО.

Про те, що його кандидатура розглядається, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" глава Адміністрації президента Андрій Богдан. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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"Ми вважаємо, що Міністерство оборони, і відповідний законопроект уже працює на сьогоднішній день в Україні, РНБО повинні очолювати не професійні військові, там повинні бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, із рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії", – розповів Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил. Його крісло зайняв Руслан Хомчак.

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