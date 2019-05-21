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/Політика

У Зеленського назвали ім'я ймовірного секретаря РНБО

28.9тЧитати матеріал російською

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідає в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність, може стати секретарем РНБО.

Про те, що його кандидатура розглядається, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" глава Адміністрації президента Андрій Богдан. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

LIGA.net

"Ми вважаємо, що Міністерство оборони, і відповідний законопроект уже працює на сьогоднішній день в Україні, РНБО повинні очолювати не професійні військові, там повинні бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, із рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії", – розповів Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил. Його крісло зайняв Руслан Хомчак.

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Особи
екс-міністр Олександр ДанилюкАндрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
"узеленского" это кто?покажите этого ,который все знает всех назначает и все говорит.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это напоминает времена Ющенко, где его крысы сразу бросились делить портфели, в конце концов переругались и просрали страну, все надежды десятки миллионов украинцев на достойное будущее
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Боже спаси Украину. И прости глупцам выбор Шута....
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