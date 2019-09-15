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15 вересня • оновлено в 15:34
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/ Політика

У Зеленського можуть ліквідувати посаду голови КМДА: як це можливо

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З нової редакції закону України "Про столицю" можуть прибрати згадку посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Хоча вона і прописана в Конституції.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. При цьому він додав, що нова реформа децентралізації взагалі не передбачає глав ОДА.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

replyua.net

"Можливо, в новій редакції закону "Про столицю" такої позиції як глава КМДА взагалі не буде. Київ хоч і регулюється окремим законом "Про столицю", але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно "танці" навколо посади голови КМДА вже втрачають актуальність", – пояснив Корнієнко.

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Політик нагадав, що держадміністрації в Україні планують замінити префектурами, які будуть стежити за законністю рішень місцевих рад. З огляду на це нововведення столиця не повинна стояти окремо в питаннях реформування.

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня з'явилася інформація, що новий глава держави прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. Вся виконавча влада повинна перейти ставленику президента України.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і глави КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президенту у поверненні старих методів Януковича.

Мер Києва не виключив, що главою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів в Києві, кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну блин вся Украина с утра до вечера только и думает о столице и Кличко - останется у него должность или нет. "Достали!" Люди с трудом выживают на местах, а в СМИ только и пишут о Кличко и о пробках уличных, забитыми дорогими иномарками. Карточку киевлянина ввели, так признайте карточку ОРДЛО. Только в Киеве она называется Карточкой, а там Паспортом. И конституцию отдельную для Киева утвердите вместе с гражданством
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