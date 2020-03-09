В "Слузі народу" хочуть запропонувати кандидатуру заступника голови МВС, який в майбутньому міг би очолити відомство.

Про це повідомила заступник глави фракції Євгенія Кравчук в інтерв'ю "24 каналу". За її словами, Арсен Аваков зберіг свою посаду в новому Кабміні нібито через відсутність відповідного кандидата.

"МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду... Інших шансів може не бути, тому що це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є питання до пана Авакова: і по поліції, і, очевидно, по інших моментах. Очевидно – і це правда – досі немає кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде добре", – розповіла Кравчук.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде", – додала вона.

Зеленський і Аваков 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський особисто виступив за те, щоб Аваков залишився на своїй посаді, назвавши його "одним з найбільш ефективних чиновників".

Також була інформація про те, що Аваков може стати віце-прем'єром з питань оборони. Цієї посади зараз в Кабміні немає, але в "Слузі народу" хотіли б її ввести.

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