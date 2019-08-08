У Зеленського є шанс домовитися з Путіним: помічено важливий нюанс

У президента України Володимира Зеленського зараз є шанс домогтися звільнення окупованих територій Донбасу.
Таку думку в інтерв'ю "Сегодня" озвучив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, поки у Зеленського немає виразної концепції та плану щодо Росії, але він ще може змінити ситуацію.
"Переговори дійсно повинні вестися і бути при цьому кулуарними, якщо є бажання відновити мир. Зараз, на мій погляд, сприятливий момент. Втома в Росії від санкцій наростає, російська еліта хоче якось щось зробити. Але диявол, звичайно, в деталях, які не можна буде упускати. Але ще раз скажу, що я вважаю, що є рішення, є такі компроміси, які дозволили б Путіну піти з Донбасу, при цьому будучи прийнятними для України", – сказав Пономарьов.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем на Донбасі 6 серпня.
Директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран в ефірі ObozTV прокоментував телефонний дзвінок Зеленського Путіну. За його словами, президент України зробив помилку, спілкуючись з російським лідером безпосередньо, без західних посередників.
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