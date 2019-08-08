У Зеленського є шанс домовитися з Путіним: помічено важливий нюанс

У президента України Володимира Зеленського зараз є шанс домогтися звільнення окупованих територій Донбасу.

Таку думку в інтерв'ю "Сегодня" озвучив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, поки у Зеленського немає виразної концепції та плану щодо Росії, але він ще може змінити ситуацію.

"Переговори дійсно повинні вестися і бути при цьому кулуарними, якщо є бажання відновити мир. Зараз, на мій погляд, сприятливий момент. Втома в Росії від санкцій наростає, російська еліта хоче якось щось зробити. Але диявол, звичайно, в деталях, які не можна буде упускати. Але ще раз скажу, що я вважаю, що є рішення, є такі компроміси, які дозволили б Путіну піти з Донбасу, при цьому будучи прийнятними для України", – сказав Пономарьов.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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