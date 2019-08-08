Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського є шанс домовитися з Путіним: помічено важливий нюанс

4.2т Читати матеріал російською

У президента України Володимира Зеленського зараз є шанс домогтися звільнення окупованих територій Донбасу.

Таку думку в інтерв'ю "Сегодня" озвучив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, поки у Зеленського немає виразної концепції та плану щодо Росії, але він ще може змінити ситуацію.

"Переговори дійсно повинні вестися і бути при цьому кулуарними, якщо є бажання відновити мир. Зараз, на мій погляд, сприятливий момент. Втома в Росії від санкцій наростає, російська еліта хоче якось щось зробити. Але диявол, звичайно, в деталях, які не можна буде упускати. Але ще раз скажу, що я вважаю, що є рішення, є такі компроміси, які дозволили б Путіну піти з Донбасу, при цьому будучи прийнятними для України", – сказав Пономарьов.

Новини
Донбас, моряки, торгівля: про що Зеленський говорив з Ердоганом

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ілля Пономарьов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
20
16
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен- недоговороспособный. Весь мир это понял уже давно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Договариваться о чем-либо с политической "шестеркой" типа клоуна Зе - абсолютно бессмысленно. У него потому и нет "внятной концепции", что он ничего не решает. Странно, что Путин вообще стал с ним разговаривать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не думаю что с таким отморозком и идиотом как Путин можно обоюдно выгодно договориться
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Артеллерист Моня, а кого интересует, что ты думаешь или не думаешь? Может, Зеленского? Назови хоть кого-нибудь.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Артеллерист Моня, Так не договаривайся. Проблема Донбасса это ваша в первую очередь проблема , которую ваша власть показала что не способна решать.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...