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5 травня • оновлено в 11:48
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Кирило Лютий

У Зеленського була жорстка розмова з Тищенком через скандал із "Велюром"

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Президент України Володимир Зеленський "жорстко" обговорив із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком інцидент навколо роботи його столичного ресторану "Велюр" під час карантину.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ввечері у понеділок, 4 травня, в ефірі токшоу "Свобода слова" на ICTV.

"У президента була дуже жорстка розмова із цим народним депутатом. Дійсно, ніхто не міг працювати. Я сподіваюся, що це буде приклад для інших нардепів: якщо ти народний депутат – не треба робити з себе якогось царя чи ще когось" , – сказав Тимошенко.

Зеленський і Тищенко

Зеленський і Тищенко

Відповідаючи на запитання про результати "жорсткої розмови", він зазначив, що тепер ресторан не працює.

"Не знаю, чи працював він насправді весь цей час, або один день чи два тощо, але він не працює. Жорстка розмова вилилася в те, що для всієї фракції та інших це буде прикладом, що не треба так робити більше", – додав Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Микола Тищенко Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Офіс президента
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Бут Валерій
Бут Валерій
Талант никуда не денешь. Умеет таки насмешить.
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Куреза Александр
Куреза Александр
"ЖОРСКА РОЗМОВА" - так нужно понимать : "ОТРУБАНЫРУКИ???
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Тищенке стало очень стыдно. Он больше никогда-никогда не будет так делать! И все слуги народа тоже перестанут делать каку.
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Політика

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