Президент України Володимир Зеленський "жорстко" обговорив із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком інцидент навколо роботи його столичного ресторану "Велюр" під час карантину.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ввечері у понеділок, 4 травня, в ефірі токшоу "Свобода слова" на ICTV.
"У президента була дуже жорстка розмова із цим народним депутатом. Дійсно, ніхто не міг працювати. Я сподіваюся, що це буде приклад для інших нардепів: якщо ти народний депутат – не треба робити з себе якогось царя чи ще когось" , – сказав Тимошенко.
Зеленський і Тищенко
Відповідаючи на запитання про результати "жорсткої розмови", він зазначив, що тепер ресторан не працює.
"Не знаю, чи працював він насправді весь цей час, або один день чи два тощо, але він не працює. Жорстка розмова вилилася в те, що для всієї фракції та інших це буде прикладом, що не треба так робити більше", – додав Тимошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на ресторан Тищенка чекає покарання – буде складено адміністративний протокол. Таке саме покарання очікує ще близько 140 закладів, які порушили карантин.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка в 10 разів вищий, ніж у середньому київському кафе.
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