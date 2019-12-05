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5 грудня • оновлено в 16:27
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У Зеленського анонсували особливий статус Донбасу: розкрито деталі

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Оточення президента України Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".

Крім того, вони стосуватимуться децентралізації по країні загалом, але не інших питань життя держави. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що зазначена вимога прописана в Мінських угодах, а тому обов'язково буде виконана.

"Україна готова виконати положення Мінських домовленостей, яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації. Ні про яку федералізацію мова не йде", – запевнив помічник Зеленського.

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Окупований Донбас

Окупований Донбас

"Кореспондент"

Єрмак пояснив, що зміни до Конституції, про які йдеться, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також визначені положення, що стосуються ОРДЛО.

"Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не буде означати, що це буде федералізація чи якась автономія", – повторив він, висловивши впевненість, що це не буде нести загрозу цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також Єрмак заявив, що Україна може відгородитися від непідконтрольної частини окупованого Донбасу, якщо будуть провалені переговори в "нормандському форматі" в Парижі.

  • Крім того, він зазначив, що місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися восени 2020 року, коли в Україні будуть триватимуть чергові місцеві вибори.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
мінські домовленості Децентралізація в Україні
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Теперь ху*ло должен уху*рить за поребрик и это - пи*дец лугандонской резервации. Вся к@цапская нечисть будет вычищена.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия - вот главное, что должны услышать радикалы и перестать мешать установлению мира !
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло-срань свидомитая срёт кирпичами,это только начало,конца усраинского гадюшника,на очереди другие области.
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