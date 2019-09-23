У Зеленського анонсували новий "Будапештський меморандум": про що мова

Команда президента України Володимира Зеленського прагне до укладання масштабного міжнародного договору, який повинен гарантувати суверенітет і цілісність держави на тривалий час. В ідеалі його повинні підписати лідери провідних країн світу.

Про таку ініціативу в інтерв'ю LB.ua розповів помічник Зеленського Андрій Єрмак, зазначивши, що це завдання не зміг реалізувати підписаний раніше Будапештський меморандум.

"У нас є ідея – зараз я говорю про це вперше – яка тепер звучить в переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б взяли участь всі найбільші гравці – Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність", – сказав він.

Єрмак нагадав, що в України вже є досвід неефективних документів і міжнародних гарантій. Сподіваючись на їх виконання, держава з початку своєї незалежності вживала надзвичайно серйозних і незворотніх кроків. Щоб уникнути старих помилок, помічник Зеленського запропонував відкрити в Україні штаб-квартири міжнародних організацій. Саме вони візьмуть на себе зобов'язання щодо гарантування недоторканності кордонів України.

Володимир Зеленський

Також Єрмак прокоментував бачення командою президента майбутнього переговорів в "нормандському форматі". За його словами, Зеленський вже озвучив чітку стратегію. Вона полягає в тому, що поки є Мінськ і "нормандська четвірка", Україна буде робити все необхідне для дотримання цих форматів.

"Якщо на якомусь етапі ми зрозуміємо, що "нормандський" формат не працює, будемо шукати інші формати", – запевнив Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Наприкінці серпня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у Парижі найближчим часом.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічілідерів країн "нормандського формату" у вересні.

Президент України заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж усієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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