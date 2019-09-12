У Зеленського анонсували нові дострокові вибори: де відбудуться

В Україні в окремих областях можуть провести дострокові місцеві вибори.

Підготовка до них може бути запущена після завершення процесу формування місцевих громад, розповів в інтерв'ю "Українській правді" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Щодо можливих місцевих виборів, то я все ж хотів би, щоб процес децентралізації завершився, а тільки після цього, думаю, вибори будуть можливі", – розповів політик, припустивши, що процес децентралізації може завершитися навесні.

Качура додав, що "перезавантаження" влади потрібне в проблемних регіонах.

"Є декілька регіонів. Наприклад, у моїй рідній Сумщині є міська рада, не буду нікого ображати, щоб не подавали позови, але факт залишається фактом. Завдяки діяльності керівництва цього міста не ходять зараз трамваї, не ремонтуються дороги", – розповів він.

Також депутат зазначив, що дострокові вибори можуть пройти в Одесі, Харкові, Луцьку та Києві. Качура підкреслив, що про проведення виборів він уже повідомив керівництво партії та Офіс президента.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписано 9 вересня і направлено до Верховної Ради для остаточного рішення.

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