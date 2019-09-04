У в'язницю за бурштин: Зеленський вніс у Раду жорсткий законопроект

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

Проект закону №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України" був опублікований на сайті Ради і визначений як невідкладний.

Зеленський запропонував доповнити КК ст. 240-1 (незаконний видобуток бурштину). "Незаконний видобуток бурштину карається штрафом (від 12 до 51 тис. грн) або обмеженням (позбавленням) волі на строк від 1 до 3 років.

Реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, перероблення незаконно добутого бурштину караються штрафом (від 51 до 170 тис. грн) або обмеженням (позбавленням) волі на строк від 3 до 6 років", – йдеться в законопроекті.

Також передбачається позбавлення волі на термін від 4 до 7 років – ті самі дії, вчинені "групою осіб або повторно, або у великих розмірах".

У пояснювальній записці президента наголошується, що видобуток бурштину шляхом гідророзмиву змінює гідрологічний режим, знищує лісові масиви і земельні угіддя, пошкоджує грунтовий та рослинний покриви, що може призвести до екологічної катастрофи.

Зеленський хоче саджати у в'язницю за незаконний видобуток бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня під час візиту в Житомирську область на нараді президент України Володимир Зеленський наказав звільнитися начальнику Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрію Куринському. Зеленський заявив, що за його даними, чиновник – один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Куринський заявив, що це наклеп, але напередодні все ж звільнився з посади.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!