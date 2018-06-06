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Тарас Чорновіл
Тарас Чорновіл
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Починається війна: всі проти всіх

4.7т

Схоже, що сьогодні стартує новий етап передвиборчих інтриг у нашій політичній пісочниці. Донині всі, від Путіна й до найрадикальніших націоналістів, воювали лише проти Порошенка. А саме сьогодні, з тих даних, які маю (не дарма ж літав до Варшави), там відбувається цікава зустріч, яка започатковує новий етап: усі проти всіх.

Так от, звично в робочий час під час пленарного тижня, сьогодні Юля Тимошенко зустрілася у польській столиці зі ще одним "світочем сучасності" Міхаїлом Саакашвілі. І говорили вони не зовсім на ту тему, яку Міхо щойно розкручував у Польщі для нечисленних гостей з України. Тобто не про те, "как свергнуть власть зажравшихся бариг", а про те, як разом "дружити" проти Анатолія Гриценка, який сьогодні становить загрозу рейтингам Тимошенко.

А я чомусь думав, що в них вистачить терпіння десь до осені... Однак дуже вже сильна сверблячка до влади.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Тарас ЧорновілТарас Чорновіл
Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Петро ПорошенкоАнатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоМіхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Об'єкт
вибори в Україні
Джерело
Джерело:Facebook Тараса Чорновола
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