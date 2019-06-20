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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

У Верховній Раді українці найбільше хочуть бачити Гриценка

1.6тЧитати матеріал російською

43 відсотки українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради повинен бути лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

За його результатами, 43 відсотки українців чекають у парламенті на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. 38,1% хотіли б бачити депутатом Святослава Вакарчука. Третя за очікуваннями є Юлія Тимошенко з 36% голосів респондентів.

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Опитування проводилося з 7 - 10 червня 2019 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення +/- 2,3%.

У Верховній Раді українці найбільше хочуть бачити Гриценка

smc.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко запропонував скасувати примусовий призов та відкрити оборонне держзамовлення.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Вибори в Раду: соцопитування та рейтингиГромадянська позиціяВерховна Рада України
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Ferat Bey
Ferat Bey
Если губошлёпка Юлька споткнётся, потеряет сознание и упадёт с моста в Днепр, то это будет случайное стечение обстоятельств, а если её кто-то спасёт, вытащив со дна, то это будет катастрофа. Ну хоть кто-нибудь, хоть кто нибудь пришлёпните эту бабу! Попрыскайте на неё дихлофосом, стукните её эллектрическим током, подсыпте ей яда в чай... Хоть кто-нибудь! Пожалуйста...
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
поставьте в рейтинг Януковича и Азарова,озуеете от щастя,а если Путина,то у мыздобулов гарантирован острый фимоз гипофиза.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Только интеллектуальный девственник видит Тимошенко в парламенте
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