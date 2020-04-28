"І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. "Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", – наголосив Володимир Зеленський.

В стране, где я сейчас живу, рынки не закрыты. Этот вопрос даже не обсуждался, это и в голову никому не пришло. Но, если бы было принято решение закрыть рынки - они были бы закрыты. И закрыты на столько, на сколько посчитает нужным правительство. В частности, МОЗ. Который опирается на выводы и рекомендации ВОЗ.

И если бы кто-то в этом случае начал перекрывать трассы и требовать открытия рынков, то применены были бы все средства по полной программе - с водометами, слезоточивым газом и штрафами - я не знаю, какие тут штрафы, мне чего-то даже в голову не приходило узнавать - но в максимуме что-то там тысячи по две евро.

Потому что проведено исследование, составлена диаграмма распространения, выявлено количество смертей при пессимистичном сценарии, при оптимистичном сценарии, прикинуто хвостом к носу и сказано - все, братцы, сидим по домам до 15 мартобря. А там посмотрим, Может, и продлим карантин. Потому что так надо. Точка.

И никто не бунтует. Потому что все понимают. Что делается. Зачем делается. Почему делается. Что ищется наиболее оптимальный баланс между ограничениями и попытками максимально продлить максимальные свободы, не обрушив экономику.

А, главное, делается - для них же.

Я вот сейчас кручу башкой - и я не могу найти причины, которые заставили бы меня выйти на улицы и начать перекрывать трассы.

Рынки работают. Транспорт ходит. Никто идиотией с пересчетом пассажиров по головам не занимается. Более того, проезд официально объявлен бесплатным, чтобы не заражать контролеров и водителей. Некоторые магазины перешли на круглосуточный режим работы - чтобы разгрузить наплыв посетителей и частично перекинуть его на ночные часы. Гигантские скидки, начавшиеся с карантином, держатся до сих пор. Половина товаров, наверное, по скидкам. До сорока процентов.

Я не знаю, как у них получается это совмещать, какие ходы они там нашли и кто кого дотирует - но и поддержка производителя, и поддержка покупателя, оставшегося без работы, тоже как-то чувствуется. В одно и то же время. Вот прям на кассе.

Из эмигрантов у каждого второго я тоже читаю - скидки. Продукты подешевели.

Чтобы огурцы сейчас подорожали в магазине - это уже откуда-то из другой вселенной. Мне сложно это представить.

И - вишенка на торте - подешевел и бензин.

Вот я в принципе не представляю, что меня может сейчас вывести на улицы.

Потому что в этом странном, совершенно непонятном для меня, неведомом автоматоне с миллиардом колесиков, винтиков, шпунек, шестеренок и рычажков, которое называется государством, сидят какие-то маленькие гомункулы, у которых в голове на месте дыры - экономика - и управляют этим часовым механизмом так, что все работает.

Ну вот работает и них все, с*ка, ну что ты будешь с ним делать!

Такой подход характеризуется наличием государства на данной территории.

И есть некий офис. Который первый месяц вообще спит. У которого из страны во время эпидемии маски продают миллионами, а он даже не в курсе. Который вместо решения наступающих проблем занимается вывезением собачек на президентском самолете. Сто двадцатым увольнением министров. Записыванием роликов. Да хрен его знает, чем этот офис занимался, у меня такое количество ада в голове просто не складируется, я уже не помню.

А потом, спустя месяц, - ба-бах! - и закрывает метро, мосты, общественный транспорт, рынки, передвижение, выписывает совершенно какие-то инопланетные для страны штрафы в семнадцать тысяч (все спрашивают, откуда взялись эти семнадцать тысяч. А я вам могу объяснить.

Я уже встречался с этим. Это оттуда же, откуда у Дмитрия Медведева были штрафы в пятьсот тысяч за нарушение ПДД - они просто не понимают, сколько это. Они не знают ценность денег. Для них нет разницы между пятьюдесятью и пятьюстами тысячами. Семнадцатью и семнадцатью тысячами. Они просто не понимают уровень наличия денег в среднем кошельке среднестатистического гражданина своей страны) - и оставляют производителя без а) дотаций и б) рынков сбыта.

А страну, соответственно, без продовольственной безопасности.

И при этом огурцы подорожали.

Такой подход характеризуется отсутствием государства на данной территории.

И производитель, естественно, выходит на улицы. И напуганное выходом фермеров на улицы правительство тут же открывает рынки.

И вот у меня вопрос.

У вас стратегией противодействия пандемии кто руководит - фермеры? Кто у вас решает, что все, теперь можно, карантин закончен - производители помидоров? Кто вам сказал, что неделю назад рынки нельзя было открывать, а в среду станет можно? Бортники? То есть вы месяц орали-орали про пандемию, вводили совершенно безумные меры ограничения, гоняли людей полицией, арестовывали десятью космонавтами на пляже в Гидропарке, а потом, когда сто фермеров вышло на улицу, вы послюнявили палец, вдохнули свежий воздух Арканара и провозгласили - люди! воздух чист! чума ушла! выходите, люди! идите на рынки! пойте и пляшите! целуйтесь и обнимайтесь!

Упаси боже, я ничего не хочу сказать против фермеров. Я их полностью поддерживаю, я и сам бы вышел.

Я хочу сказать - У ВАС ГОСУДАРСТВО, БЛ*ДЬ, БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ КОГДА-НИБУДЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ, ИЛИ НЕТ? Вот так, чтобы работало? Чтобы без идиотии? Чтобы хотя бы я, человек, воспитанный прапорщиками, и, следовательно, предельно простой, реагирующий только на двоичную систему, остальные для меня слишком сложные, мог бы понять - что вы, бл*дь, делаете? Что и зачем? Исходя из какой логической предпосылки? Надеясь получить какие результаты?

Что если от двух отнять два, будет ноль, а ни разу не сто миллиардов сыплющихся с неба золотых дублонов, как вам, видимо, казалось изначально.

Вы принимаете решение, что чума ушла и ценой этого решения могут быть десятки, сотни, тысячи жизней - на основании чего?

На основании того, что украинцы втомылысь от карантина? Как до этого устали от войны?

И, напротив, на основании чего вы принимали решение о закрытии рынков, поставившее десятки, сотни, тысячи жизней на грань экономического коллапса?

У вас за медицину отвечают фермеры. За национальную безопасность – таксисты. За военные действия – блогеры. За законы – фотографы. За анальный секс –Яременко.

Вы можете найти хоть одного человека из сорока миллионов хоть в одной области, кто разбирается в своем вопросе, и поставить его на свое место?

В стране, где я сейчас живу, карантин продлевают. Потому что так решил Минздрав. Соррян, говорят, но пока никто никуда еще не выходит. Наоборот, может даже ужесточим.

В Украине карантин снимают. Потому что так решили фермеры.

Извините, пожалуйста…

А нах*ра тогда вообще все затевать надо было???

Если завтра туроператоры перекроют трассу - откроете границы? Или что?

Я просто понять хочу. Мне интересен уровень глубины управления государством.

Впрочем, это был риторический вопрос.

И так все ясно.

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