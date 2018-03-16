"У вас є наша підтримка": Макрон незвично заступився за Україну

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Україна може твердо розраховувати на підтримку Парижа в протистоянні з Росією.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала письменниця і перший секратар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа, яка особисто поспілкувалася із лідером Франції під час книжкового салону в Парижі.

Так, вона змогла підійти до нього і подарувати книгу незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

"Пане президенте, - кажу я. - Це Олег Сенцов, український режисер у російській тюрмі". - "Я знаю! Я була на вечорі на його підтримку!" - каже Міністерка культури Франсуаз Ніссен. Дякую їй, Макрон тисне мені руку. "А ви хто?" - питає. "Я українська письменниця. З українського посольства... (Да, думаю, звучить абсурдно, але не для французів - Ромен Гарі був консулом в Америці, може я не сильно на ідіота змахую). "Нам дуже потрібна ваша підтримка у цій справі", кажу. "Вона у вас є". І Емманюель Макрон узяв книжку", - розповіла Карпа.

Новини Україні потрібен свій Макрон

Нагадаємо, також під час салону Макрон показово проігнорував Росію через Скрипаля.